Dijital Detoksla Okula Uyum Önerisi

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Doç. Dr. İrem Özteke Kozan öğrencilerin okula uyumu konusunda yaşanabilecek sorunlara ilişkin bazı önerilerde bulundu. Doç. Dr. Kozan, uyum sorununun öğrenci ve ailelerin birlikte hareket ederek aşılabileceğini belirterek, "Okula yeni başlayan çocuklar için rutinler çok önemli. Tatilde bazı aksaklıklar olmuş olabilir, geç yatmış olabilirler, yemek düzenini aksatmış olabilirler, belki ekran karşısında daha fazla vakit geçirmiş olabilirler. Öncelikle bütün öğrencilerin rutinlerine geri dönmeleri çok önemli. Sadece okula ilk defa başlayacak öğrencilerimiz için değil, her kademedeki öğrencilerimiz için önemli. Yemek saatlerinin düzenli olması, özellikle uyku saatlerinin düzenli olması önemli. Dijital detoks çok önem taşıyor. Bunu sadece çocuktan beklememek lazım. Aile üyelerinin akşam eve geldikten sonra televizyonu kapatmaları, bilgisayara son vermeleri, telefondan uzak durmaları ve birlikte vakit geçirmeleri çok önemli. Birlikte yapılacak aile etkinlikleri, çocuklarla oynanacak küçük oyunlar, okula uyum sağlamalarına yardımcı olur" diye konuştu.

'ÇOCUĞU AŞIRI SERBEST BIRAKMAK FAYDALI BİR DAVRANIŞ DEĞİL'

Ebeveynlerin, kendi ihtiyaçları ile çocuklarının ihtiyaçlarını birbirine karıştırabildiklerini belirten Doç. Dr. Kozan, "Çoğu zaman aileler geçmişteki kendi ihtiyaçlarıyla şu an ki çocuklarının ihtiyaçları arasında denge kuramıyorlar. Kendi ihtiyaçlarıyla, çocukların ihtiyaçlarını karıştırabiliyorlar. Ailelerin kendilerine, 'Bu benim ihtiyacım mı, yoksa çocuğumun ihtiyacı mı' diye sormalıdırlar. Bunun yanı sıra denge unsuru çok önemli. Çocuğu çok aşırı serbest bırakmak faydalı bir davranış değil. Bunun yanında aşırı otoriter, aşırı baskıcı bir tavır da iyilik getirmeyecektir. Ebeveynlerin kendi içerisinde dengeli olması çok önemli. Bir gün 'a' deyip diğer gün 'b' dememeleri gerekiyor. Anne ve babanın kendi aralarında bir denge oluşturması da gerekiyor. Anne bir şey söylediğinde, baba tam aksini söylerse çocuk üzerinde dengesizlik yaratabilir" ifadelerini kullandı.