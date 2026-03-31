Din Görevlilerine Vaaz Eğitimi Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hisarcık'ta din görevlilerine yönelik vaaz becerilerini geliştirme kursu başladı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde görev yapan din görevlilerine yönelik "Vaaz Becerilerini Geliştirme" konulu hizmet içi eğitim kursu başladı.

Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen eğitim programı, din görevlilerinin minber ve kürsü hizmetlerinde daha etkili olmaları amaçlıyor. Programın ilk dersi İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci tarafından verildi.

Açılış konuşmasını yapan Müftü Hüseyin Demirci, vaaz ve irşat faaliyetlerinin din hizmetlerindeki önemine dikkat çekti. Demirci, "Toplumumuza rehberlik eden din görevlilerimizin mesajlarını en doğru ve etkili yöntemlerle aktarmaları büyük önem arz ediyor. Bu kursun mesleki gelişim açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Eğitim süresince din görevlilerinin; hitabet teknikleri, vaaz metni hazırlama yöntemleri ve güncel konuların cemaate aktarımı gibi alanlarda bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Eğitim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 09:30:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.