Diyarbakır\'da Dilin Zenginlikleri Projesi Ödülleri

Diyarbakır'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında düzenlenen ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleştirildi. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllerini alırken, öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında düzenlenen ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen programda, yıl boyunca gerçekleştirilen yarışmalarda derece elde eden öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu tarafından ödülleri takdim edildi. Törenin ardından öğrencilerin hazırladığı eserlerden oluşan serginin açılışı yapıldı. Sergide yer alan çalışmalar Salih Sadoğlu, şube müdürleri ve katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Yarışmalarda derece elde eden 12 öğrenci ile danışman öğretmenlerin önemli bir bölümü dış ilçelerden programa katılırken, öğrenciler velileriyle birlikte ödül alma mutluluğunu yaşadı.

Programda konuşan Sadoğlu, "Dilimizin Zenginlikleri Projesi, Bakanlığımız tarafından 81 ilimizde yürütülen bir proje. Biz de Diyarbakır'da Bakanlığımızın belirlediği standartlarda bu projeyi yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

Projemizin amacının öğrencilerin dilimizin zenginliklerini kavramaları noktasında sözlük tasarımından, şiir yazmaya, afiş tasarımından, resim yapmaya kadar pek çok alana hitap ettiğini dile getiren Sadoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin bu projeye katılımlarını, öğretmenlerimizin desteklerini görünce biz de bundan mutlu oluyoruz. Malumunuz sosyal medya, internet gibi platformlar öğrencileri sınırlı kelimelerle sınırlı bir alanda yaşamasına sebebiyet veriyor. Bu da öğrencilerimizin dil becerilerini, okuma, anlama, yazma, konuşma gibi becerilerini olumsuz etkiliyor maalesef. Bakanlığımızın bu projesi öğrencilerimizin bu dört alanda yani okuma, yazma, dinleme, konuşma noktasındaki becerilerini arttırmaya yönelik bir proje. Zaten iki yıldan beri okullarımızda Edebiyat dersleriyle Türkçe dersleri artık sadece yazılı sınav yapılmıyor, konuşma sınavları yapılıyor, dinleme sınavları yapılıyor ve öğrencilerimizin bu dilin bütün alanlarında bu becerileri kazanması hedefleniyor. Projemizde bunu destekleyen bir proje. Katkılarını hayatın her alanında sınavlar başta olmak üzere hayatın her alanında göreceğimize inanıyoruz. Bu projeye destek veren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Yarışmaya giren ve derece alan öğrencilerimizi de tebrik ediyorum."

Yarışmaya katılan ve afiş kategorisinde birincilik elde eden Ergani Süleyman Nazif Anadolu Lisesi öğrencisi Melek Yiğit, İstiklal Marşının 3 kelimesini seçip tuvale döktüğünü ve afiş yaptığını dile getirdi. Yiğit, "Afişte anlatılmak istenen şehitlerimizin asla unutulmayacağı, onların vatanımızın en büyük parçası olduğunu anlatmak istedim" diye konuştu.

Ergani Süleyman Nazif Anadolu Lisesi öğretmeni Ceylan Özkaya Eser da Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında okul olarak 2 başarı elde ettiklerini ifade etti. Eser, "Afiş branşında hem il 1'ncisi ödülünü aldık hem de il 3'ncüsü ödülünü aldık. Okul olarak düzenli bir şekilde katılıyoruz her yıl bu projelere. Bu proje aşamasında öğrencilerimiz çok eğlendi, çok araştırma yaptılar" şeklinde konuştu.

Şiir kategorisinde birinci olan Kulp Atatürk İlkokulu öğrencisi Pelda Amaç, 23 Nisan konulu şiir yazdığını ve il birincisi olduğunu aktardı. Amaç, "Tek başıma yaptım. Benim el emeğim. 1-2 günde hazırladım ve öğretmenime teslim ettim oda gerekli işlemleri yaptı ve yarışmaya gönderdi. Birinci olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kulp Atatürk İlkokulu öğretmenlerinden Selcan Akdemir de öğrencisiyle gurur duyduğunu ifade etti. Akdemir, "Herkese çok teşekkür ederim. İl Milli Eğitime, İlçe Milli Eğitime ve Okul Müdürümüze bizleri bu ödüle laik gördükleri için teşekkür ederim" dedi. - DİYARBAKIR