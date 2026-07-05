Gezici atölye ile çocuklar müzikle buluşacak, mahallelerinde konser verecek - Son Dakika
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Gezici atölye ile çocuklar müzikle buluşacak, mahallelerinde konser verecek

Gezici atölye ile çocuklar müzikle buluşacak, mahallelerinde konser verecek
05.07.2026 16:07  Güncelleme: 16:09
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Aram Tigran Kent Konservatuvarı işbirliğiyle 7 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında kırsal mahallelerde çocuklara ritim ve müzik eğitimi verecek. Çocuklar, hazırladıkları repertuvarı mahalle konserlerinde sahneleyecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Aram Tigran Kent Konservatuvarı tarafından yürütülecek Gezici Müzik Atölyesi programıyla bir ay boyunca kırsal mahallelerde çocukları müzikle buluşturacak. Ritim ve müzik eğitimleri alacak çocuklar, hazırladıkları repertuvarı mahallelerinde düzenlenecek konserlerde sahneleyerek izleyicilerle buluşturacak.

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Aram Tigran Kent Konservatuvarı, çocukların sanatsal üretime katılımını desteklemek amacıyla Gezici Müzik Atölyesi programını hayata geçiriyor. 7 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek program kapsamında çocuklar, ritim, müzik ve birlikte üretim odaklı etkinliklerde bir araya gelecek.

Programın en kapsamlı ayağını Sur ilçesine bağlı Zorava ve Kervanpınar mahallelerinde gerçekleştirilecek çalışmalar oluşturacak. Yaklaşık bir ay sürecek atölyelerde çocuklar müzik eğitimi alacak, birlikte hazırladıkları repertuvar üzerinde çalışacak ve eğitimlerin sonunda mahallelerinde düzenlenecek konserlerde sahneye çıkarak performanslarını izleyicilerle paylaşacak.

Bu kapsamda atölyeler 7 Temmuzda Zorava, 8 Temmuzda Kervanpınar, 14 Temmuz'da yeniden Zorava, 15 Temmuzda Kervanpınar, 21 Temmuzda Zorava ve 22 Temmuzda Kervanpınar mahallelerinde gerçekleştirilecek. Program, 28 Temmuzda Zorava Çocuk Konseri, 29 Temmuzda ise Kervanpınar Çocuk Konseri ile tamamlanacak.

Aram Tigran Kent Konservatuvarı ekipleri, Gezici Müzik Atölyesi kapsamında farklı ilçelerdeki kırsal mahallelerde de çocuklarla buluşacak. Program çerçevesinde Silvan ilçesinde 7 Temmuz'da Gökçetevek, 8 Temmuz'da ise Çevriksu Mahallesi'nde atölye çalışmaları düzenlenecek. Bağlar ilçesinde 14 Temmuzda Körtepe, 15 Temmuzda Uzunbahçe ve 17 Temmuzda Gömmetaş Mahallesi'nde çocuklarla müzik etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Program daha sonra Hani ilçesinde 21 Temmuzda Gürbüz, 22 Temmuzda Belen Mahallesi'nde devam edecek. Lice ilçesinde 28 Temmuzda Dernek, 29 Temmuzda Yaprak Mahallesi'nde düzenlenecek atölyelerin ardından programın son etabı Sur ilçesinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 4 Ağustosta Kozan, 5 Ağustosta ise Karabaş Mahallesi'nde çocuklar müzik ve ritim etkinliklerinde bir araya gelecek. Atölyelerde çocuklar, eğitmenler eşliğinde müzik ve ritim çalışmaları yaparak hem sanatsal becerilerini geliştirecek hem de birlikte üretmenin ve paylaşmanın deneyimini yaşayacak. Programla, kültür ve sanat faaliyetlerinin kent merkeziyle sınırlı kalmayarak kırsal mahallelere ulaştırılması ve çocukların sanata erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Gezici atölye ile çocuklar müzikle buluşacak, mahallelerinde konser verecek - Son Dakika

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