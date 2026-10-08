Diyarbakır\'da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri koridorda duvar boyayarak ders işliyor

Diyarbakır'da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, kendilerini tuvallerle sınırlamayarak okul duvarlarını sanatsal figürlerle renklendiriyor.

Yenişehir ilçesinde bulunan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde okul duvarlarını boyayarak ders görüyor. Farklı desen ve motiflerin işlendiği duvarlar, öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Öğrenciler, tuvallerle sınırlı kalmadan daha geniş alanlarda çalışmalar yaparak yeteneklerini geliştiriyor. Görsel Sanatlar Zümre Başkanı ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Sıdık Yergin, çalışmalarının atölyeye sığamadığını ifade ederek "Atölyemize sığmayıp derslerimizi koridorda işlemeye karar verdik. Bu koridorlara çıktığımız zaman farklı bir deneyim yaşamış olduk. Atölyelerde tuvallere yapılan çalışmaları burada büyük ölçekli duvarlarda çalışmak, onlar için farklı bir deneyim oldu. Çünkü büyük duvarlarda kompozisyon oluşturmak, renk uyumunu yakalamak bir nebze daha zor oldu. Ama çocuklarımız için çok daha eğlenceli bir hale geldi. Burada çocuklarımız işbirliğini de öğrendi. Atölyelerde daha çok bireysel çalışmalar yaparlar. Ayrıca çalışmaların çocuklara kattığı şöyle bir şey var. Duvarlarda bu resimler uzun yıllar boyunca kalacaklar. Bu hareketin öğrencilerimizin okulu daha fazla benimseyeceklerine ve yeni gelecek öğrencilerimize de bu bilinci aşılayacağını düşünüyorum. Gelecek nesillerde aynı motivasyonla çocuklarımız bu çalışmalara devam edecektir. Üç boyutlu çalışmalar da planlıyoruz. Okulun hem üst katlarına hem diğer atölye taraflarına, müzik koridorlarına da geçmeyi planlıyoruz. Okulun her tarafını bu çalışmalarla donatmayı düşünüyoruz" dedi.

Güzel Sanatlar 12. sınıf öğrencisi Derya Akkaya, duvarları boyadıklarını ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Akkaya, "Bunları yapmamızın en büyük amacı kendimizi geliştirmek. Yarın öbür gün bu okuldan gittiğimizde, tekrar geldiğimizde bize bir anı olsun, baktığımızda kendimizi hatırlamak amacıyla, gelecek nesillere de bir anı bırakıyoruz. Onlar da kendilerini geliştirmek amaçlıyoruz. Nasıl sınıfta ve atölyelerde ders görüyorsak, koridorlarda ve okul etrafında çizdiğimiz çizimler de bizim gelişimimize katkıda bulunuyor. Kağıt üzerinde boyamak farklı, duvar üzerinde boyamak daha da farklı oluyor. Orada kendimizi geliştirmemize vesile oluyor. Hocalarımızın el birliğiyle de çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Resul Gültekin ise, okulun duvarlarını güzel bir şekilde boyaladıklarını söyledi. Gültekin, "Hem okulumuzu güzelleştirmek hem de yeni gelen öğrencilerimize okulumuzu tanıtmak amacıyla burayı yaptık. Hocalarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Güzel olduğunu düşünüyorum. Hem ders hem normal aktivite, bu şekilde düşünüyorum. Gelişime katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.