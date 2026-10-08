Diyarbakır'da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri koridorda duvar boyayarak ders işliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri koridorda duvar boyayarak ders işliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır\'da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri koridorda duvar boyayarak ders işliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde duvarları sanatsal figürlerle boyayarak ders işliyor. Atölyeye sığmayan çalışmalar koridorlara taşınırken öğrenciler büyük duvarlarda kompozisyon oluşturmayı ve işbirliğini öğreniyor.

Diyarbakır'da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, kendilerini tuvallerle sınırlamayarak okul duvarlarını sanatsal figürlerle renklendiriyor.

Yenişehir ilçesinde bulunan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde okul duvarlarını boyayarak ders görüyor. Farklı desen ve motiflerin işlendiği duvarlar, öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Öğrenciler, tuvallerle sınırlı kalmadan daha geniş alanlarda çalışmalar yaparak yeteneklerini geliştiriyor. Görsel Sanatlar Zümre Başkanı ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Sıdık Yergin, çalışmalarının atölyeye sığamadığını ifade ederek "Atölyemize sığmayıp derslerimizi koridorda işlemeye karar verdik. Bu koridorlara çıktığımız zaman farklı bir deneyim yaşamış olduk. Atölyelerde tuvallere yapılan çalışmaları burada büyük ölçekli duvarlarda çalışmak, onlar için farklı bir deneyim oldu. Çünkü büyük duvarlarda kompozisyon oluşturmak, renk uyumunu yakalamak bir nebze daha zor oldu. Ama çocuklarımız için çok daha eğlenceli bir hale geldi. Burada çocuklarımız işbirliğini de öğrendi. Atölyelerde daha çok bireysel çalışmalar yaparlar. Ayrıca çalışmaların çocuklara kattığı şöyle bir şey var. Duvarlarda bu resimler uzun yıllar boyunca kalacaklar. Bu hareketin öğrencilerimizin okulu daha fazla benimseyeceklerine ve yeni gelecek öğrencilerimize de bu bilinci aşılayacağını düşünüyorum. Gelecek nesillerde aynı motivasyonla çocuklarımız bu çalışmalara devam edecektir. Üç boyutlu çalışmalar da planlıyoruz. Okulun hem üst katlarına hem diğer atölye taraflarına, müzik koridorlarına da geçmeyi planlıyoruz. Okulun her tarafını bu çalışmalarla donatmayı düşünüyoruz" dedi.

Güzel Sanatlar 12. sınıf öğrencisi Derya Akkaya, duvarları boyadıklarını ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Akkaya, "Bunları yapmamızın en büyük amacı kendimizi geliştirmek. Yarın öbür gün bu okuldan gittiğimizde, tekrar geldiğimizde bize bir anı olsun, baktığımızda kendimizi hatırlamak amacıyla, gelecek nesillere de bir anı bırakıyoruz. Onlar da kendilerini geliştirmek amaçlıyoruz. Nasıl sınıfta ve atölyelerde ders görüyorsak, koridorlarda ve okul etrafında çizdiğimiz çizimler de bizim gelişimimize katkıda bulunuyor. Kağıt üzerinde boyamak farklı, duvar üzerinde boyamak daha da farklı oluyor. Orada kendimizi geliştirmemize vesile oluyor. Hocalarımızın el birliğiyle de çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Resul Gültekin ise, okulun duvarlarını güzel bir şekilde boyaladıklarını söyledi. Gültekin, "Hem okulumuzu güzelleştirmek hem de yeni gelen öğrencilerimize okulumuzu tanıtmak amacıyla burayı yaptık. Hocalarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Güzel olduğunu düşünüyorum. Hem ders hem normal aktivite, bu şekilde düşünüyorum. Gelişime katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Kültür SanatDiyarbakırYenişehirEğitimSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçeyi karıştıran fısıltı Haberi alan veliler okula akın etti İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
İzmir’de skandal görüntü Videoyu izleyenler Cemil Tugay’ı etiketledi: Gerekeni yapın İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi: Gerekeni yapın
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı Fener taraftarı delirdi TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi
2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu 2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu
2 milyon 600 bin liraya aldı Bir saat sonra bu hale geldi 2 milyon 600 bin liraya aldı! Bir saat sonra bu hale geldi
Trabzonlu öğretmenle evlenen Güney Koreli damada 2 şart: Ne ev ne araba, işte kayınpederin isteği Trabzonlu öğretmenle evlenen Güney Koreli damada 2 şart: Ne ev ne araba, işte kayınpederin isteği
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
16:27
Real Madrid’de iki yıldız birbirine girdi Mourinho çılgına döndü
Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü
16:07
Adalet Bakanlığı’ndan fon açıklaması: Özgür Özel’in ’bilgiler sızdırıldı’ açıklaması iftiradır
Adalet Bakanlığı'ndan fon açıklaması: Özgür Özel'in 'bilgiler sızdırıldı' açıklaması iftiradır
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
14:57
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 16:53:36. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri koridorda duvar boyayarak ders işliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei