Diyarbakır\'da İRAP çalıştayı tamamlandı, 17 ilçe belediyesi tam kadro katıldı

Diyarbakır'ı geleceğin afetlerine karşı aşılmaz bir kale haline getirmeyi hedefleyen 2027-2031 İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Çalıştayı, kentin tüm dinamiklerini tek bir çatı altında toplayarak tamamlandı.

Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen buluşmaya, 17 ilçe belediyesi, kamu kurumlarının üst düzey temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları tam kadro katıldı. Kentin geleceğini teminat altına alacak stratejik masada sahadaki pratik çözümlere ve doğrudan kurumsal eyleme odaklanıldı. Kentin karşı karşıya olduğu tehlikelerin tek tek masaya yatırıldığı çalıştayda, olası bir felaket anında kargaşayı önleyecek ve hayat kurtaracak stratejik adımlar belirlendi. Kurumlar arası bürokrasi sınırları kaldırılarak kentin afet anındaki refleks hızı maksimuma çıkarılırken, hangi kurumun hangi alanda ne zaman ve nasıl müdahale edeceği de netleştirildi. Yalnızca kriz anı değil, kriz öncesi alınacak tedbirlerle Diyarbakır'ın direnç gücü en üst seviyeye taşındı.

Toplanan öneriler doğrultusunda şekillenecek nihai plan, Diyarbakır'ı geleceğin tüm olumsuz senaryolarına karşı tam korumaya alacak.