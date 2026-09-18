Diyarbakır'da İRAP çalıştayı tamamlandı, 17 ilçe belediyesi tam kadro katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da İRAP çalıştayı tamamlandı, 17 ilçe belediyesi tam kadro katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır\'da İRAP çalıştayı tamamlandı, 17 ilçe belediyesi tam kadro katıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır AFAD koordinasyonunda düzenlenen 2027-2031 İl Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı, 17 ilçe belediyesi ve kamu kurumlarının katılımıyla tamamlandı. Çalıştayda afet anında kurumların hangi alanda nasıl müdahale edeceği netleştirildi ve kriz öncesi tedbirler belirlendi.

Diyarbakır'ı geleceğin afetlerine karşı aşılmaz bir kale haline getirmeyi hedefleyen 2027-2031 İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Çalıştayı, kentin tüm dinamiklerini tek bir çatı altında toplayarak tamamlandı.

Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen buluşmaya, 17 ilçe belediyesi, kamu kurumlarının üst düzey temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları tam kadro katıldı. Kentin geleceğini teminat altına alacak stratejik masada sahadaki pratik çözümlere ve doğrudan kurumsal eyleme odaklanıldı. Kentin karşı karşıya olduğu tehlikelerin tek tek masaya yatırıldığı çalıştayda, olası bir felaket anında kargaşayı önleyecek ve hayat kurtaracak stratejik adımlar belirlendi. Kurumlar arası bürokrasi sınırları kaldırılarak kentin afet anındaki refleks hızı maksimuma çıkarılırken, hangi kurumun hangi alanda ne zaman ve nasıl müdahale edeceği de netleştirildi. Yalnızca kriz anı değil, kriz öncesi alınacak tedbirlerle Diyarbakır'ın direnç gücü en üst seviyeye taşındı.

Toplanan öneriler doğrultusunda şekillenecek nihai plan, Diyarbakır'ı geleceğin tüm olumsuz senaryolarına karşı tam korumaya alacak.

Kaynak: İHA
Yerel YönetimDiyarbakırGüncelEğitimÇevreYaşamKamuAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çakırağa Konağı’nda zeybekli kına gecesi Vali Elban o geleneği tescil ettirecek Çakırağa Konağı'nda zeybekli kına gecesi! Vali Elban o geleneği tescil ettirecek
Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti
Prenses Diana’nın kardeşinin yazdığı kitap piyasaya çıkmadan çalındı tartışmalar büyüyor Prenses Diana'nın kardeşinin yazdığı kitap piyasaya çıkmadan çalındı; tartışmalar büyüyor
Dursun Özbek’ten Barcelona maçı için açıklama Dursun Özbek'ten Barcelona maçı için açıklama
Ağabeylerine örnek oldular Beşiktaş-Marsilya maçına damga vuran kare Ağabeylerine örnek oldular! Beşiktaş-Marsilya maçına damga vuran kare
Mauro Icardi yine dört ayağının üstüne düştü Premier Lig’den sürpriz teklif Mauro Icardi yine dört ayağının üstüne düştü! Premier Lig'den sürpriz teklif
20:03
Vatandaşın teklifi Özgür Özel’i kızdırdı: Tövbe tövbe
Vatandaşın teklifi Özgür Özel'i kızdırdı: Tövbe tövbe
19:52
İstanbul trafiğinde skandal anlar: Ambulansa dakikalarca yol vermedi
İstanbul trafiğinde skandal anlar: Ambulansa dakikalarca yol vermedi
19:21
CHP’de kurultay kulisleri hareketlendi: Kılıçdaroğlu’nun karşısına 6 rakip çıkıyor
CHP’de kurultay kulisleri hareketlendi: Kılıçdaroğlu'nun karşısına 6 rakip çıkıyor
18:55
HSK İkinci Dairesi, savcı Türkşad Kunthan Uçuk’u görevden uzaklaştırdı
HSK İkinci Dairesi, savcı Türkşad Kunthan Uçuk’u görevden uzaklaştırdı
18:50
Batman’daki aile katliamı 2,5 kilo altın yüzünden yaşanmış
Batman'daki aile katliamı 2,5 kilo altın yüzünden yaşanmış
18:25
Bakan Şimşek sinyali verdi: Mesai saatleri değişiyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Mesai saatleri değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 20:10:07. #.0.2#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da İRAP çalıştayı tamamlandı, 17 ilçe belediyesi tam kadro katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement