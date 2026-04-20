Diyarbakır'da Uluslararası Kur'an Yarışması Başladı

20.04.2026 16:05
36 ülkeden 44 yarışmacının katıldığı 11. Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim Yarışması Diyarbakır'da başladı.

Diyarbakır'da, 36 ülkeden 44 yarışmacının katılacağı "11. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 20-26 Nisan'da gerçekleştirilecek yarışmaya ilişkin Valilik Hevsel Toplantı Salonu'nda basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Vali Murat Zorluoğlu, organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vali Zorluoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din hizmetleri ve dini eğitim alanında bilgi ve tecrübesini uluslararası platforma taşımak, Müslümanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu geliştirmek için birçok çalışma yürüttüğünü ifade ederek, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ülkenin kadim şehirlerinde düzenlediği Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nın 11'incisinin bugün Diyarbakır'da başladığını ifade etti.

Yarışma kapsamında 100'ün üzerinde ülkeye davetiye gönderildiğini aktaran Vali Zorluoğlu, "Toplam 134 yarışmacı başvuruda bulunmuştur. Tasarruf tedbirleri doğrultusunda ön elemeler online şekilde Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmiş ve yarışmacı sayısı da 44'e düşürülmüştür. Diyarbakır'da icra edilecek programa Mısır, Rusya, İran, Tacikistan, Danimarka, Malezya, Yeni Zelanda ve Filistin başta olmak üzere 36 ülkeden toplam 44 yarışmacı katılacaktır" dedi.

"Yarışmanın ödül töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecektir"

26 Nisan'daki finalde derecelerin belirleneceğini dile getiren Vali Zorluoğlu, "Yarışmacıların 12'si 'Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma', 32'si ise 'hafızlık' kategorisinde yarışacaktır. Ayrıca organizasyon kapsamında 9 jüri üyesi ve 6 organizasyon görevlisi ile toplam 59 kişinin de ilimize gelmesini bekliyoruz. Yarışmanın ödül töreni, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde 29 Nisan saat 14.00'te gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

Vali Zorluoğlu, yarışma kapsamında merkez 4 ilçe ve diğer bazı ilçelerde Kur'an-ı Kerim programlarının da icra edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim, öyle mukaddes bir kitap ki eline alıp dokunmak, sayfalarını açıp bakmak, okumak, dinlemek, anlamak, üzerinde düşünmek, tefekkür etmek ve onu yaşamak, şüphesiz en güzel ibadettir. Tüm vatandaşlarımızı, Valiliğimizin de önemli bir şekilde destek verdiği bu çok kıymetli programı yakından takip etmeye, bundan maksimum düzeyde yararlanmaya davet ediyorum."

Toplantıya Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafiz Osman Şahin, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Diyarbakır Müftüsü Celal Büyük de katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

