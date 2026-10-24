Doç. Dr. Mehmet Savaş, Emet\'te öğrencilere borun geleceğini anlattı

Kütahya'nın bor zenginliğiyle öne çıkan ilçesi Emet'te öğrenciler, geleceğin teknolojilerinde borun nasıl bir rol oynayacağını uzmanından dinledi.

TÜBİTAK 4007 projesi kapsamında düzenlenen " Bor'un Geleceği" konferansı, gençlere yer altı kaynaklarını bilimsel bir bakış açısıyla tanıma fırsatı sundu.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün TÜBİTAK 4007 "Topraktan Bilime, Bilimden Geleceğe" projesi kapsamında düzenlediği konferansta, Doç. Dr. Mehmet Savaş konuşmacı olarak yer aldı.

Borun kullanım alanları ve geleceğin teknolojilerindeki öneminin ele alındığı konferansta öğrenciler, ilçenin önemli doğal zenginliklerinden biri olan bor hakkında bilgi edindi.

Etkinliğin, öğrencilerin yaşadıkları bölgenin doğal kaynaklarını daha yakından tanımalarına ve bu kaynakların bilimsel açıdan taşıdığı değeri kavramalarına katkı sağladığı belirtildi.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Doç. Dr. Mehmet Savaş'a, konferansa katılan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.