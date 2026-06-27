DPÜ\'de Öğrencilere Teşekkür Belgeleri Verildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nde Türkiye İş Kurumu Gençlik Programı kapsamında görev yapan öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde güz ve bahar yarıyıllarında görev alan öğrenciler için düzenlenen programa Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Çağrı Demir, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, Türkiye İş Kurumu Gençlik Programı kapsamında görev yapan öğrencilere, üniversiteye sağladıkları katkı ve gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür belgeleri takdim edildi.

Programda ayrıca Öğr. Gör. Mustafa Çağrı Demir, Dr. Öğr. Üyesi Abdi Erkal, Öğr. Gör. Adem Dönmez, Öğr. Gör. Sena Durgut ile birim personeli Ayşe Kaya ve Ümmet Hangün de öğrencilere belgelerini vererek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Katılımcılar, öğrencilerin görev süreleri boyunca gösterdikleri sorumluluk bilinci, disiplinli çalışma anlayışı ve kurumsal iletişim süreçlerine sundukları katkıdan duyulan memnuniyeti ifade etti.

Etkinlik, teşekkür belgelerinin takdimi ve başarı dileklerinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KÜTAHYA