Düzce Akçakoca'da Kaymakam Uzan, Mustafa Açıkalın Ortaokulunda öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Düzce Akçakoca'da Kaymakam Uzan, Mustafa Açıkalın Ortaokulunda öğrencilerle buluştu

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Düzce Akçakoca\'da Kaymakam Uzan, Mustafa Açıkalın Ortaokulunda öğrencilerle buluştu
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Kaymakam Hacı Arslan Uzan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Yurttaş ile Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Mustafa Açıkalın Ortaokulunu ziyaret etti. Uzan, okul yönetiminden eğitim faaliyetleri ve okulun durumuna ilişkin bilgi aldı, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Mustafa Açıkalın Ortaokulunu ziyaret ederek eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi, öğrencilerle sohbet etti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Yurttaş ile birlikte Mustafa Açıkalın Ortaokuluna ziyarette bulundu. Okul yönetimiyle bir araya gelen Kaymakam Uzan, yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ve okulun genel durumu hakkında bilgi aldı. Sınıfları da gezen Uzan, öğrencilerle yakından ilgilenerek dersleri, eğitim süreçleri ve okul yaşamlarına ilişkin görüşlerini dinledi. Öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet eden Kaymakam Uzan, okulda sürdürülen çalışmaları yerinde değerlendirme fırsatı buldu.

Program okul yönetimi ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce Akçakoca'da Kaymakam Uzan, Mustafa Açıkalın Ortaokulunda öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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