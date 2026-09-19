Düzce'de kurum personeli, yangın söndürme tüpüyle uygulamalı tatbikat yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de kurum personeli, yangın söndürme tüpüyle uygulamalı tatbikat yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce\'de kurum personeli, yangın söndürme tüpüyle uygulamalı tatbikat yaptı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi, kurum personeline yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı düzenledi. Valilik bahçesindeki uygulamaya İl Müdürü Gülşen Özer de katıldı; personel itfaiye desteğiyle kontrollü yangına tüplerle müdahale etti.

Düzce'de Valilik koordinasyonunda kurum çalışanlarına yönelik yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi. Personel, yangın söndürme tüpleriyle uygulamalı olarak yangına müdahale etti.

Düzce Valiliği koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi tarafından kurum personeline yönelik yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı düzenlendi. Eğitim programında personele yangın anında yapılması gerekenler, yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı ve yangına müdahale yöntemleri hakkında teorik bilgiler aktarıldı. Eğitimin ardından Valilik bahçesinde uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Tatbikata İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, müdürlük yöneticileri ve kurum çalışanları katıldı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen uygulamada, yangın söndürme tüplerinin doğru ve güvenli şekilde kullanılması gösterildi.

Tatbikat kapsamında İl Müdürü Özer ve kurum personeli, kontrollü olarak oluşturulan yangına yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Özellikle daha önce yangın söndürme tüpü kullanmamış personelin uygulamaya katılması, eğitimin pratik açıdan önemini ortaya koydu.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim MüdürlüğüDüzce ValiliğiGülşen ÖzerAcil DurumGüvenlikİtfaiyeGüncelEğitimDüzceSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya’da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi’ni su bastı İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı
Vay be Icardi Durdu durdu turnayı gözünden vurdu Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Eskişehir’de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var Eskişehir'de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var
Konserinde tacize uğramıştı Demet Akalın sessizliğini bozdu Konserinde tacize uğramıştı! Demet Akalın sessizliğini bozdu
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor Fatih Özdemir Tokat’ta gençlerle projeler üretiyor 21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor! Fatih Özdemir Tokat'ta gençlerle projeler üretiyor
11:17
Düğmeye basıldı TFF’den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
10:16
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
09:48
İsrail’i tedirgin eden Türk En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
09:35
Görüntü Türkiye’den İzleyenler ikiye bölündü
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
09:17
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim Hayat durma noktasına geldi
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi
09:02
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 11:24:15. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce'de kurum personeli, yangın söndürme tüpüyle uygulamalı tatbikat yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement