Düzce\'de kurum personeli, yangın söndürme tüpüyle uygulamalı tatbikat yaptı

Düzce'de Valilik koordinasyonunda kurum çalışanlarına yönelik yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi. Personel, yangın söndürme tüpleriyle uygulamalı olarak yangına müdahale etti.

Düzce Valiliği koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi tarafından kurum personeline yönelik yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı düzenlendi. Eğitim programında personele yangın anında yapılması gerekenler, yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı ve yangına müdahale yöntemleri hakkında teorik bilgiler aktarıldı. Eğitimin ardından Valilik bahçesinde uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Tatbikata İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, müdürlük yöneticileri ve kurum çalışanları katıldı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen uygulamada, yangın söndürme tüplerinin doğru ve güvenli şekilde kullanılması gösterildi.

Tatbikat kapsamında İl Müdürü Özer ve kurum personeli, kontrollü olarak oluşturulan yangına yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Özellikle daha önce yangın söndürme tüpü kullanmamış personelin uygulamaya katılması, eğitimin pratik açıdan önemini ortaya koydu.