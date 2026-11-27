DÜZCE(İHA) – Düzce'de öğrencilere ayrıca balıkların çoğalabilmesi için üreme dönemlerinde uygulanan av yasaklarına uyulması ve avlanabilir boyun altındaki balıkların avlanmaması gerektiği anlatıldı.

Dünya Balıkçılık Günü kapsamında, balıkçılığın önemi, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Pakmaya İlkokulunda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hakan Eryıldırım tarafından öğrencilere yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Sunumda öğrencilere, balığın protein, omega-3 yağ asitleri, vitamin ve mineraller bakımından zengin bir besin olduğu anlatıldı. Ülkemizde kişi başına düşen yıllık su ürünleri tüketiminin dünya ve Avrupa Birliği ortalamalarının altında olduğu belirtilerek balığın dengeli beslenmedeki önemi vurgulandı. Öğrencilere ayrıca balıkların çoğalabilmesi için üreme dönemlerinde uygulanan av yasaklarına uyulması ve avlanabilir boyun altındaki balıkların avlanmaması gerektiği anlatıldı. Denizlerin, göllerin ve akarsuların temiz tutulmasının, buralarda yaşayan canlıların korunmasına ve gelecek nesillerin de su ürünlerinden yararlanabilmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Ülkemizin su ürünleri üretimine emek veren tüm balıkçıların, su ürünleri yetiştiricilerinin ve sektör çalışanların Dünya Balıkçılık Günü'nü kutladılar.