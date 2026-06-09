Düzce\'de Yeşilçam Müziği Konseri

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yeşilçam müzikleri konseri sanatseverlerle buluştu. Konserde Türk sinemasının unutulmaz eserleri seslendirildi.

Düzce Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve Düzce Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen "Yeşilçam Müzikleri Konseri", Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Şef Sevgi Ergün yönetimindeki koro ve solistler, Türk sinemasının hafızalara kazınan eserlerini seslendirerek izleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı. Geçmişten günümüze uzanan seçkin repertuvar, salondaki davetliler tarafından ilgiyle takip edildi. Programa Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, milli eğitim yöneticileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında gerçekleştirilen konser, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyarken, Yeşilçam'ın unutulmaz melodileriyle kültür ve sanat dolu bir akşama ev sahipliği yaptı. - DÜZCE