Düzce Gümüşova'da öğrenci ve öğretmenlere organ bağışı semineri verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Gümüşova ilçesindeki Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlere organ bağışı semineri verildi. İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerince düzenlenen etkinlikte, organ bağışına ilişkin farkındalık ve bilinç kazandırılması hedeflendi.
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine yönelik organ bağışı farkındalığını artırmak amacıyla eğitim semineri düzenlendi.
Gümüşova'da organ bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmaya yönelik eğitim çalışması gerçekleştirildi. İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ekipleri tarafından Anadolu Lisesi'nde organ bağışı eğitim semineri düzenlendi. Öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı seminerde, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturulması ve katılımcıların bilinçlendirilmesi amaçlandı.
Kaynak: İHA
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