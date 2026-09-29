Düzce İl Jandarma, Uğurlu İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerle okul güvenliğini ele aldı - Son Dakika
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Düzce İl Jandarma, Uğurlu İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerle okul güvenliğini ele aldı

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Düzce İl Jandarma, Uğurlu İlk ve Ortaokulu\'nda öğrencilerle okul güvenliğini ele aldı
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Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uğurlu İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Ziyarette okul güvenliği ile çocukların karşılaşabileceği risklere yönelik farkındalık konuları ele alındı; çalışmaların eğitim-öğretim yılı boyunca süreceği belirtildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uğurlu İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Okul güvenliği ve çocukların karşılaşabileceği risklere karşı farkındalık konuları ele alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin eğitimlerini huzur ve güven ortamında sürdürebilmeleri amacıyla okul ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda jandarma personeli Uğurlu İlk ve Ortaokulu ziyaret edildi. Okulda düzenlenen etkinliklere katılan jandarma personeli, öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu.

Gerçekleştirilen ziyarette öğrencilerin karşılaşabileceği risklere karşı farkındalıklarının artırılması hedeflenirken, okul ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında da değerlendirmelerde bulunuldu. "Güvenli Eğitim, Bilinçli Gelecek" anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarla öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından, çocukların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla okullara yönelik ziyaret ve bilgilendirme faaliyetlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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