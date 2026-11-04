Düzce İtfaiyesi 31 iştirak personeline yangın güvenliği eğitimi verdi - Son Dakika
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Düzce İtfaiyesi 31 iştirak personeline yangın güvenliği eğitimi verdi

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Düzce İtfaiyesi 31 iştirak personeline yangın güvenliği eğitimi verdi
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Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Belka ve Beltur çalışanları ile Belka Gündüz Bakımevi personelinden 31 kişiye yangın güvenliği eğitimi verdi. Teorik ve pratik eğitimde yangın nedenleri, müdahale ve söndürme cihazı kullanımı anlatıldı; 31 personele katılım belgesi verildi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangınlara karşı bilinçli ve hazırlıklı olunması amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

7'den 70'e toplumun tüm kesimlerine yangın güvenliği bilincini aşılamak üzere birçok yangın güvenliği eğitimi düzenleyen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, bu kez de Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinin personellerine yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirdi. Belka ve Beltur ofis çalışanları ile Belka Gündüz Bakımevi personellerinden oluşan 31 kişinin katılım sağladığı eğitim, teorik ve pratik olmak üzere iki bölümde gerçekleştirildi. İlk bölümde yangınların oluşum nedenleri, yangın anında yapılması gerekenler ve yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı hakkında bilgiler paylaşıldı.

Ardından da uygulamalı yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Küçük çaplı kontrollü bir yangın oluşturularak, katılımcılara yangın söndürme cihazlarının kullanımı uygulamalı olarak gösterildi ve bizzat müdahalede bulunmaları sağlandı. Eğitim sonunda ise, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 31 personele katılım belgeleri verildi.

Kaynak: İHA
Düzce BelediyesiİtfaiyeBelturGüncelEğitimDüzceSon Dakika

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