Düzce Üniversitesi 2025-2026 Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi 2025-2026 Mezuniyet Töreni

Düzce Üniversitesi 2025-2026 Mezuniyet Töreni
10.07.2026 19:14
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Düzce Üniversitesi'nde mezuniyet töreni kutlandı, öğrenciler keplerini gökyüzüne attı.

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen 2025-2026 akademik yılı mezuniyet törenlerinin dördüncü gününde, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi, Turizm Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri mezun olarak büyük gurur yaşadı.

Düzce Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen törenler kortej yürüyüşüyle başladı.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin gurur dolu bir anına tanıklık ettiklerini belirterek, "2025-2026 Akademik Yılı'nı başarıyla tamamlayan sevgili mezunlarımızı donanımlı ve yetkin bireyler olarak mezun etmenin heyecanını yaşıyoruz. Ne kadar sevinseniz azdır. Bizleri gururlandırdınız. Her birinizin başarısı, Üniversitemizin ve ülkemizin geleceğine yapılan en güzel yatırımdır" şeklinde konuştu.

Düzce Üniversitesi akademisyenlerinin de geleceğin Türkiye'sini inşa edecek bu nesli yetiştiren kahramanlar olduğunu söyleyen Rektör Sözbir, özveri ve emekleri için her birine teşekkür etti.

"En iyi üniversiteler arasındayız"

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından akredite edilme başarısı gösteren Düzce Üniversitesi'nin, kalite ve akreditasyonda ülkemizin öncü kurumlarından biri haline geldiğine ve 11 programın akredite edildiğine dikkat çeken Nedim Sözbir, mezunların iş gücüne katılım oranlarında da en iyi üniversiteler arasında yer aldıklarının altını çizdi. 2025 Mezun Anketi sonuçlarını paylaşan Sözbir, "Ankete göre mezunlarımızın yüzde 63,36'sı bugün istihdam edilmiştir. Daha da önemlisi, mezunlarımızın yüzde 85,04'ü kendi alanıyla ilişkili bir işte çalıştığını ifade etmektedir. Üniversitemiz; mezunların yurt içi ilk 6 ayda istihdama katılma oranında 14., lisans mezunlarının yurt içi ilk 6 ayda istihdama katılma oranında ise 16. olarak eğitim-öğretim alanındaki kalitesini istihdam verileriyle de kanıtlamıştır. Bu tablo da mezunlarımızın çok kısa süre içerisinde işe başladığını ortaya koymakta ve Düzce Üniversitesi'nin istihdam alanındaki başarısını gözler önüne sermektedir" ifadelerini kullandı.

"Gurur verici başarılar"

Düzce Üniversitesi'nin, EngiRank 2025'te Kimya mühendisliği alanında Türkiye'de 2., Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan sıralamada, Türkiye Üniversiteleri arasında mühendislik alanındaki araştırma kalitesinde 1. sırada olduğunu vurgulayan Rektör, gurur verici başarılara imza attıklarını belirterek mezunlara meslek hayatlarında başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının ardından fakültelerinde ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere Başarı Belgeleri; mezun olan öğrencilere de Mezuniyet Belgeleri, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztürk ve Prof. Dr. Mustafa Koç ile akademik birim yöneticileri ve Düzce Üniversitesi akademisyenleri tarafından takdim edildi.

Hayallerini, hedeflerini ve geleceklerini temsilen keplerini gökyüzüne attılar

Mezuniyet Belgelerinin takdimi sonrasında, Mezuniyet Töreni'nin en heyecanlı bölümü olan Kep Atma Törenine geçildi. Hayallerini, hedeflerini ve geleceklerini temsilen keplerini, gökyüzüne fırlatan Düzce Üniversitesi öğrencileri, bu gurur dolu anı aileleriyle paylaşarak meslek hayatına merhaba dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Düzce Üniversitesi 2025-2026 Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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