Düzce Üniversitesi 2025-2026 Mezuniyet Töreni

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı mezuniyet törenleri, meslek yüksekokulları için gerçekleştirilen görkemli programlarından ardından sona erdi.

Düzce Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen törenlere; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, meslek yüksekokulu müdürleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Mezuniyet törenlerinin beşinci ve son gününde; Akçakoca Meslek Yüksekokulu, Çilimli Meslek Yüksekokulu, Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu, Gümüşova Meslek Yüksekokulu, Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Düzce Meslek Yüksekokulu, Gölyaka Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezun olmanın gururunu yaşadı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan tören programlarında konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin gurur dolu bir anına şahitlik ettiklerini ifade ederek mezunları donanımlı ve yetkin bireyler olarak mezun etmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

"Öğrencilerimiz, azmi ve çalışkanlığıyla mezuniyetin haklı gururunu yaşıyorlar"

Tüm zorluklara rağmen öğrencilerin, azmi ve çalışkanlığıyla mezuniyetin haklı gururu içerisinde olduğunu belirten Rektör Sözbir, mezuniyet başarısında en büyük alkışı ailelerin hak ettiğini, Düzce Üniversitesi akademisyenlerinin de geleceğin Türkiye'sini inşa edecek bu nesli yetiştiren kahramanlar olduğunu vurguladı.

Ülkemizin geleceğine değer katan üniversite

Rektör Sözbir, 3 Fakültesi ve 5 bin 700 öğrencisiyle eğitim hayatına başlayan Düzce Üniversitesi'nin; 30 bine yakın öğrencisi, 14 fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü, 1 yüksekokulu, 10 meslek yüksekokulu, 30'dan fazla araştırma merkezi, Düzce Teknopark'ı ve Tıp Fakültesi Hastanesi ile sadece bulunduğu şehrin değil, bölgenin ve ülkemizin geleceğine değer katan bir üniversiteye dönüştüğünü ifade etti.

"3+1 eğitim modeli"

Düzce Üniversitesi'nin Meslek Yüksekokullarında 3+1 eğitim modeline geçtiğini, sektörün ihtiyaçlarına yönelik nitelikli mezunlar yetiştirdiğini ve istihdam konusunda da çok başarılı olduğunu dillendiren Nedim Sözbir, "Mezunlarımızın yüzde 63,36'sı bugün istihdam edilmiştir. Daha da önemlisi, mezunlarımızın yüzde 85,04'ü kendi alanıyla ilişkili bir işte çalıştığını ifade etmektedir. Nitekim mezunlarımızın yüzde 79,67'si üniversiteye yeni başlayacak öğrencilere Düzce Üniversitesi'ni gönül rahatlığıyla tavsiye etmektedir. Üniversitemiz; mezunların yurt içi ilk 6 ayda istihdama katılma oranında 14. olarak eğitim-öğretim alanındaki kalitesini istihdam verileriyle de kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.

Kepler coşkuyla gök yüzüyle buluştu

Açılış konuşmalarının ardından meslek yüksekokullarında ve programlarında dereceye giren öğrencilere Başarı Belgeleri; mezun olan öğrencilere de Mezuniyet Belgeleri; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi Yönetimi, akademik birim yöneticileri ve Düzce Üniversitesi akademisyenleri tarafından takdim edildi.

Mezuniyet Törenlerinin en heyecanlı bölümü olan Kep Atma Töreninde ise, zorlu ve yorucu eğitim sürecini tamamlayarak yeni bir başlangıca kapı aralayan Düzce Üniversitesi mezunları, keplerini coşkuyla gökyüzüyle buluşturarak bu gurur dolu anı ölümsüzleştirdi. - DÜZCE