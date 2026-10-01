Düzce Üniversitesi'nde kamu personeline Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi verildi - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nde kamu personeline Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi verildi

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Düzce Üniversitesi\'nde kamu personeline Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi verildi
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Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'nca kamu görevlilerine yönelik Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda iki gün sürdü. Eğitimde Kamu İhale uzmanları Mesut Boyraz ve Abdullah Cangir, ihale süreçleri, doğrudan temin ve EKAP hakkında bilgi verdi.

Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından kamu görevlilerine yönelik düzenlenen "Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi" Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İki gün süresince gerçekleştirilen eğitim programına; Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Nihat Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı ve Personel Daire Başkanı Mehmet Kütük, il idari amirleri, Düzce Üniversitesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu personeli katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Nihat Yıldız, Kamu İhale Kanunu'nun 2002 yılında hayata girdiğini ifade ederek kanunun, idarelerin ihale işlemlerini sorunsuz sonuçlandırmalarına büyük katkı sunduğunu dile getirdi. Kanunun hazırlanması ve yürürlüğe girme süreci hakkında da önemli bilgiler paylaşan Nihat Yıldız, elektronik yöntemlerin de gelişmesiyle ihale süreçlerinin şeffaf, hesap verebilir ve kontrol edilebilir hale geldiğine dikkat çekti. Nihat Yıldız, programın davetli konuşmacıları Kamu İhale Kurumu'ndan Kamu İhale Uzmanları Mesut Boyraz, Abdullah Cangir ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı personeline teşekkür etti.

Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi'nin ilk gününde Kamu İhale Uzmanı Mesut Boyraz bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun Ortak Hükümler konusuyla sözlerine başlayan Mesut Boyraz; Kamu İhale Kurumu ile kanunun uygulama ilkeleri ve aykırılık bulgularından söz etti.

Sonraki oturumda, satın alma süreci hakkında katılımcıları bilgilendiren Mesut Boyraz; İhale Öncesi Süreç, Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale, Pazarlık Usulü, Doğrudan Temin, Kısmi Teklif, İhale Süreci ve İhaleye Katılım Engelleri başlıkları altında bilgiler aktardı.

Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi'nin ikinci ve son gününde ise Kamu İhale Uzmanı Abdullah Cangir; Doğrudan Temin ve Alımlara İlişkin Uygulama Esasları ile Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) hakkında detaylı bilgiler aktararak mevzuat ve uygulama süreçleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Davetli konuşmacıların soruları ve güncel uygulama örnekleriyle zenginleştirilen program, interaktif içeriğiyle de kamu ihale süreçleri hakkında katılımcılara ufuk açıcı bilgiler sunarken, farklı bakış açıları da kazandırdı.

Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi, Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Personel Daire Başkanı Mehmet Kütük'ün konuşmacılara teşekkür belgesi takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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