EBYÜ, 2026 Leiden Ranking'de 825 yayınla Türkiye'de 64'üncü, dünyada 2004'üncü oldu - Son Dakika
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EBYÜ, 2026 Leiden Ranking'de 825 yayınla Türkiye'de 64'üncü, dünyada 2004'üncü oldu

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EBYÜ, 2026 Leiden Ranking\'de 825 yayınla Türkiye\'de 64\'üncü, dünyada 2004\'üncü oldu
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EBYÜ, 2026 Leiden Ranking'de 825 bilimsel yayınla Türkiye'de 64'üncü, dünyada 2004'üncü sırada yer aldı. Üniversitenin 55 yayını en çok atıf alan yüzde 10'luk dilimde yer alırken bu yayınların toplam içindeki oranı yüzde 6,7 oldu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), uluslararası akademik sıralama sistemlerinden 2026 Leiden Ranking'de bilimsel yayın sayısı bakımından Türkiye'de 64'üncü, dünya genelinde ise 2004'üncü sırada yer aldı.

Hollanda'daki Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanan 2026 Leiden Ranking Open Edition sonuçlarına göre EBYÜ, 825 bilimsel yayınla sıralamaya girdi.

Üniversitenin 55 bilimsel yayını, kendi alanında ve yayımlandığı yılda dünya genelinde en fazla atıf alan yüzde 10'luk dilimde yer alırken bu yayınların toplam yayınlar içerisindeki oranı yüzde 6,7 olarak belirlendi.

Üniversitelerin bilimsel yayın üretimini ve araştırmalarının akademik etkisini uluslararası ölçekte değerlendiren Leiden Ranking, bilimsel yayın sayısı ve atıf göstergelerini esas alıyor.

EBYÜ'nün uluslararası sıralamada yer almasının, üniversitenin akademik üretiminin ve bilimsel araştırmalarının uluslararası görünürlüğü açısından önem taşıdığı belirtildi.

Üniversitenin bilimsel araştırma kapasitesini geliştirme, nitelikli yayın üretimini teşvik etme ve akademik çalışmalarının uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA
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