EBYÜ'de Rektör Kuyrukluyıldız, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
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EBYÜ'de Rektör Kuyrukluyıldız, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle buluştu

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EBYÜ\'de Rektör Kuyrukluyıldız, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle buluştu
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EBYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinin geleneksel kahvaltısı, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın katılımıyla Esentepe'de yapıldı. Akademisyenler ve öğrencileri buluşturan programda Kuyrukluyıldız, öğrencileri dinleyip yeni akademik yıl için başarılar diledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen geleneksel "Buluşma Kahvaltısı", Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Hünerli Eller Kadın Kooperatifinin Esentepe'deki kahvaltı mekanında düzenlenen programa Rektör Kuyrukluyıldız'ın yanı sıra Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Dilek, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Programda akademisyenler ve öğrenciler aynı sofrada bir araya gelirken Rektör Kuyrukluyıldız, öğrencilerle sohbet ederek eğitim süreçleri ve üniversite yaşamına ilişkin görüşlerini dinledi.

Öğrencilere yeni akademik yılda başarılar dileyen Kuyrukluyıldız, onların beklentileri hakkında bilgi aldı.

Fakültede geleneksel hale gelen buluşmanın, akademik personel ile öğrenciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin yanı sıra üniversiteye bu yıl başlayan birinci sınıf öğrencilerinin fakülte ortamına uyum sağlamalarına ve aidiyet duygusu geliştirmelerine katkı sunması amaçlanıyor.

Gerçekleştirilen program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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