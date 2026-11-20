Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünde görev değişimi gerçekleştirildi.

Enstitü Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Müge Manga, görevini Prof. Dr. Orhan Taşkesen'e devretti.

Enstitüde düzenlenen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun ile Genel Sekreter Mustafa Yurteken katıldı.

Törende konuşan Rektör Kuyrukluyıldız, görev süresi boyunca enstitünün akademik ve idari çalışmalarına katkılarından dolayı Prof. Dr. Müge Manga'ya teşekkür etti.

Kuyrukluyıldız, enstitü müdürlüğü görevine atanan Prof. Dr. Orhan Taşkesen'e de yeni görevinde başarılar diledi.

Devir teslim töreni, iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.