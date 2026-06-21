Edirne'de YKS Heyecanı - Son Dakika
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Edirne'de YKS Heyecanı

21.06.2026 12:11
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Edirne'de AYT sınavında öğrenciler ter dökerken, veliler de heyecanla bekledi. Dualar edildi.

Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken, veliler de okul bahçeleri ve çevresinde heyecanla bekledi. AYT saat 10.15'te başladı ve adaylara 180 dakika süre verildi. Sınavın 13.15'te sona ermesi bekleniyor.

Sınav heyecanı yaşayan velilerden Cihangir Yılmaz, yıllar sonra aynı duyguları yeniden yaşadığını belirterek, "Oğlumuzu buraya getirdik. Yaklaşık 40 yıl önce aynı heyecanı biz yaşamıştık, şimdi oğlumuzla birlikte tekrar yaşıyoruz. Gerçekten heyecanlı bir gün. Bütün gençlerimize başarılar diliyorum. Önlerinin açık olmasını, şanslarının iyi olmasını diliyorum. Umarım herkes istediği şekilde istediiği bölümü kazanır ve mutlu olur" dedi.

Oğlunun ikinci kez sınava girdiğini ifade eden Yılmaz, "Oğlum mezuna kalmıştı, bu ikinci girişi. Bu sene ciddi bir şekilde hazırlandı. İnşallah bu sene hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

Velilerden Sibel Kılıçpiyade ise tüm öğrenciler için iyi dileklerde bulunarak, "Çok mutluyum, çok şanslıyım. Her çocuğun bu sınava girmesini isterim çünkü gelecekleri kendi ellerinde. Daha iyi yerlere gelmelerini, mutlu ve başarılı olmalarını diliyorum. Bu dileklerim bütün çocuklarımız için. Her şey gönüllerince olsun" ifadelerini kullandı.

Sınav süresince okul önlerinde bekleyen aileler, çocuklarının başarılı olması için dua ederken, Edirne'de YKS heyecanı hem öğrenciler hem de veliler tarafından yoğun şekilde hissedildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Edirne'de YKS Heyecanı - Son Dakika

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