Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen "Narkorehber Gençlik Modülü Eğitimi" kapsamında öğrencilere madde bağımlılığı, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve korunma yolları hakkında bilgi verildi.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu tarafından öğrencilerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla "Narkorehber Gençlik Modülü Eğitimi" gerçekleştirildi. Edremit Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa akademik personel ve öğrenciler katıldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği personeli tarafından verilen eğitimde, madde bağımlılığının bireysel ve toplumsal etkileri, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve gençlerin alabileceği önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programda, uyuşturucu ile mücadelede farkındalığın artırılmasının önemi vurgulanırken, öğrencilerin soruları da yanıtlandı. Soru-cevap bölümünün ardından sona eren etkinlikte, katkılarından dolayı Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine teşekkür edildi.