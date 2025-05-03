Ege Lisesi Öğrencileri İtalya\'da Yarışacak

ÖZEL Ege Lisesi öğrencileri, İtalya'da düzenlenecek Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları'nın (Fibonacci International Robot Olympiad) dünya finallerine katılacak. Öğrenciler, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları'na katılan öğrencilerden 'Line Following' takımında yer alan Özel Ege Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencileri Rüzgar Lapçin ve Murat Cem Mercan Çizgi, 'Mini Sumo' takımındaki Özel Ege Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Yiğit Ethem Ökten, Doruk Serhan Çelik ve Kıvanç Yaman, 'Drone Rally' takımındaki Özel Ege Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri İsmail Engin, Kuzey Ege Hassoy ve Alper Doruk Yıldız, 'Jüri Özel Ödülü' aldı. Öğrenciler projeleriyle dünya finalinde yarışmaya hak kazandı.

Aldıkları ödüllerle dünya finaline katılmaya hak kazanan öğrenciler, robotik alanındaki en büyük uluslararası etkinliklerden biri olarak kabul edilen olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek. Katılımcılar, projelerini sergilemenin yanı sıra eğitim seminerleri ve uluslararası iş birliği fırsatlarına da erişim sağlayacak.