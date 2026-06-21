Eğitim-Sen'den Gelişim Raporları için Eylem Kararı - Son Dakika
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Eğitim-Sen'den Gelişim Raporları için Eylem Kararı

21.06.2026 21:19
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Eğitim-Bir-Sen, zorunlu öğrenci gelişim raporlarını gönüllülük esasına göre yapılmasını talep etti.

Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, öğretmenlere zorunlu tutulan "Öğrenci Gelişim Raporları" uygulamasına ilişkin genel merkez tarafından eylem kararı alındığını açıkladı.

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, öğrenci gelişim raporlarının öğretmenler tarafından gönüllülük esasına göre hazırlanması gerektiğini savunduklarını belirtti. Uygulamanın mevcut haliyle öğretmenlere ek iş yükü getirdiğini ifade eden Miran, bunun angarya yasağına aykırılık oluşturduğunu, öğretmenlerin dinlenme hakkını ihlal ettiğini ve iş ile aile yaşamı arasındaki dengeyi olumsuz etkilediğini söyledi. Miran yaptığı açıklamada Eğitim-Bir-Sen Yönetim Kurulu'nun Genel Başkan Ali Yalçın başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapıldığını belirtti.

"Uluslararası hukuk metinleri çerçevesinde incelendi"

Uygulamanın ulusal ve uluslararası hukuk metinleri çerçevesinde incelendiğini belirten Miran, "Sendika yönetimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere zorunlu olarak verilen 'Öğrenci Gelişim Raporları' kapsamında sınıf ve öğrenci düzeyinde rapor hazırlanması ile e-Okul modülleri üzerinden veri girişine ilişkin işlemlerin, ortaokul ve liselerde öğretmenlerin gönüllülük esasına göre istemeleri halinde yerine getirilmesi, bunun dışında ise zorunlu tutulmaması yönünde eylem kararı tüm şubelere duyuruldu" dedi.

Eylem kararı alındı

Açıklamanın devamında, "Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlere zorunlu tutulan 'Öğrenci Gelişim Raporları' olarak adlandırılan, öğrenci gelişiminin takibi amacıyla sınıf ve öğrenci düzeyinde öğrenci gelişim raporları hazırlanması ile bu kapsamda e-Okul ilgili modülleri üzerinden veri girişi zorunluluğu işlemlerinin, öğretmenler tarafından ortaokul ve liselerde gönüllülük esasına göre istenmesi halinde gerçekleştirilmesine, istekleri haricinde söz konusu işlemlerin zorunlu olarak gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Politika, Sendika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eğitim-Sen'den Gelişim Raporları için Eylem Kararı - Son Dakika

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