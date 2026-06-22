Eğitim Yöneticileri için Başarı Programı Tamamlandı

Kütahya'da, Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" başarıyla tamamlandı.

Program boyunca akademisyenler ve eğitim görevlileri, bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşarak eğitim yöneticilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağladı. Programın kapanış töreninde, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz tarafından sürece destek veren akademisyenler, eğitim görevlileri, müdürlük idarecileri ve okul müdürlerine teşekkür belgeleri verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, eğitime sundukları katkılar dolayısıyla tüm katılımcılara teşekkür ederek, eğitim yöneticilerinin gelişimine yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı. - KÜTAHYA