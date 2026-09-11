Elazığ\'da et ve süt üreticilerine gıda güvenliği eğitimi düzenlendi

Elazığ'da faaliyet gösteren et ve süt ürünleri üreticilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ile Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından, kentte faaliyet gösteren et ve süt ürünleri üreticilerine yönelik eğitim programı düzenlendi. Gıda üretiminde kalite ve güvenilirliğin artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, üretimde standardizasyon ve numune alım süreçleri ele alındı.

Eğitim kapsamında, hammaddenin işletmeye kabulünden başlayarak üretim süreci ve son ürün aşamasına kadar gıda güvenliğinin sağlanması için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında üreticilere bilgi verildi.

Ayrıca, numune alma işlemlerinin doğru ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesinin, ürünlerin güvenilirliğinin değerlendirilmesi ve muhtemel risklerin tespit edilmesi açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.