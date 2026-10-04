Elazığ'da KPSS Ön Lisans oturumu başladı, geç kalan adayı motorize polis yetiştirdi - Son Dakika
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Elazığ'da KPSS Ön Lisans oturumu başladı, geç kalan adayı motorize polis yetiştirdi

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Elazığ\'da KPSS Ön Lisans oturumu başladı, geç kalan adayı motorize polis yetiştirdi
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Elazığ'da KPSS Ön Lisans oturumu başladı; sınava geç kalan adayı motorize polis ekipleri yetiştirdi, belgesinde eksiklik olan aday ise sınava alınmadı. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra salonlara alındı.

Elazığ'da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu başladı. Sınava geç kalan bir vatandaşı polis ekipleri yetiştirirken, bir aday ise belgesindeki eksiklikten dolayı sınava giremedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de memur adayları katıldığı 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı başladı. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00 itibarıyla okullarda kapılar kapatıldı. Sınav saatinin gelmesiyle birlikte memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökmeye başladı. Sınava geç kalan bir adayı motorize polis ekipleri yetiştirirken, belgesinde eksiklik olan bir aday ise sınava alınmadı.

Kaynak: İHA
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