Elazığ'da sağlık personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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Elazığ'da sağlık personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Elazığ\'da sağlık personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi, İl Sağlık Müdürlüğü personeline 'Narkorehber' ve 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' konulu eğitim programı düzenledi. Eğitimde madde bağımlılığı, UYUMA uygulaması ve ailelerin rolü anlatıldı; katılımcılar uzmanlara sorularını yöneltti.

Elazığ'da Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından "Narkorehber" ve "En İyi Narkotik Polisi; Anne" konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından İl Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik "Narkorehber" ve "En İyi Narkotik Polisi; Anne" konulu eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimde; narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı, madde kullanımı ve etkileri, narkotik maddeler, uyuşturucu maddelerin satıldığı ve kullanıldığı mekanlar, yasal durum, UYUMA Mobil Uygulaması, profesyonel çözüm yolları ve madde bağımlılığı ile mücadele merkezleri konularında çeşitli bilgiler aktarıldı.

Programda, anne ve babaların çocuklarıyla kuracakları sağlıklı iletişimin önemi vurgulandı. Ayrıca eğitim sunumlarıyla uyuşturucu ile mücadelede sivil gözetimin geliştirilmesi ve ailelerin uyuşturucu ile mücadelede toplumsal bilinç oluşturmadaki kritik rolüne dikkat çekildi.

Eğitim sonunda katılımcılar, konuyla ilgili merak ettikleri noktaları uzmanlarla paylaşma fırsatı buldu.

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Güvenlik, Narkotik, Elazığ, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Elazığ'da sağlık personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika

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