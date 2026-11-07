Elbistan'da denetimli serbestlik yükümlüleri için argon kaynağı kursu sürüyor - Son Dakika
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Elbistan'da denetimli serbestlik yükümlüleri için argon kaynağı kursu sürüyor

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Elbistan\'da denetimli serbestlik yükümlüleri için argon kaynağı kursu sürüyor
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Elbistan'da denetimli serbestlik yükümlülerinin meslek edinmesi ve istihdama katılması için argon kaynağı kursu sürüyor. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle açılan kursta yükümlüler mesleğin inceliklerini öğreniyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerinin meslek edinmesi ve topluma kazandırılması amacıyla argon kaynağı kursu açıldı.

Elbistan ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerinin istihdama katılması ve meslek sahibi olması amacıyla hazırlanan mesleki eğitim kursu devam ediyor. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle Mesleki Eğitim Merkezi Uygulama Atölyesi'nde açılan argon kaynağı kursunda yükümlüler mesleğin inceliklerini öğreniyor.

Kursu ziyaret eden Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel ve Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Samet Bozkurt, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak kursiyerlerin kaynak uygulamalarını inceledi. Ziyarette konuşan Kaymakam Demirel, kursun yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına ve istihdam edilmelerine önemli katkı sağladığını belirtti.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Samet Bozkurt ise iyileştirme çalışmalarının önemine dikkat çekerek, yükümlülerin geleceğe daha umutla bakmalarını hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıHalk Eğitimi MerkeziElbistanGüncelEğitimSon Dakika

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