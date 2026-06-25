Eleşkirt'te Kitap Şenliği Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eleşkirt'te Kitap Şenliği Coşkusu

Eleşkirt\'te Kitap Şenliği Coşkusu
25.06.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler, kitapları sanatsal yöntemlerle tanıtarak okuma alışkanlıklarını geliştirdi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde düzenlenen Kitap Şenliği'nde öğrenciler, okudukları kitapları tiyatrodan karikatüre, çizimlerden canlandırmalara kadar farklı yöntemlerle tanıtarak eserleri sanatla buluşturdu.

Eleşkirt Kaymakamlığı himayelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 15 Temmuz Parkı'nda gerçekleştirilen şenliğe ilçedeki tüm 6, 7, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleri doğrultusunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi, okuduklarını anlama ve ifade etme becerilerinin artırılması amaçlandı.

Programın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, günümüzde teknoloji bağımlılığının önemli bir toplumsal sorun haline geldiğini belirterek, öğrencilerin kitaplarla buluşmasının ve okudukları eserleri farklı açılardan değerlendirmelerinin önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel hedeflerinden birinin ruhen ve bedenen sağlıklı, yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden Kurt, bu hedef doğrultusunda okuyan, okuduğunu anlayan ve anladıklarını farklı şekillerde ifade edebilen nesillerin yetişmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

Şenliğin, bu amaçla yürütülen çalışmaların final etkinliği olduğunu kaydeden Kurt, programın ilçedeki bütün 6, 7, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsadığını belirtti.

Öğrencilerin okudukları kitapları farklı bakış açılarıyla yorumladığını ve çeşitli anlatım yöntemleri geliştirdiğini aktaran Kurt, hazırlanan çalışmaların öğrencilerin kendi özgün fikirleriyle ortaya çıktığını ifade etti.

Benzer nitelikte bir etkinliğin daha önce gerçekleştirilmediğini belirten Kurt, program kapsamında 1743 öğrencinin yer aldığı çalışmaların finalinde 30 etkinliğin sergileneceğini söyledi.

Kurt, projeye destek veren kurumlara, yönetici ve öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve programa katılan misafirlere teşekkür etti.

Programda öğrenciler, okudukları eserleri çeşitli sanatsal çalışmalarla tanıttı. Kitap kahramanlarını canlandıran, eserleri çizgi film ve karikatürlere dönüştüren öğrenciler, hazırladıkları çalışmalarla ziyaretçilere eserleri farklı yönleriyle tanıtma fırsatı sundu.

Şenlik kapsamında okullardan seçilen çalışmalar doğrultusunda sözlü ve sanatsal içerikli 30 etkinlik sahnelendi. Öğrencilerin hazırladığı stantlar ve performanslar gün boyunca ziyaretçilerin ilgisini gördü.

Programa Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, ilçe protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Eleşkirt, Kültür, Eğitim, Sanat, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eleşkirt'te Kitap Şenliği Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler
Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı
Brezilya’daki balon faciasından yeni görüntüler Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler
Çankırı’da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü Çankırı'da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici

16:38
Malatya’da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 17:04:43. #7.12#
SON DAKİKA: Eleşkirt'te Kitap Şenliği Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.