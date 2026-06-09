Engelli Bireyler İçin İstişare Toplantısı - Son Dakika
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Engelli Bireyler İçin İstişare Toplantısı

Engelli Bireyler İçin İstişare Toplantısı
09.06.2026 09:58
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Beyazay Kırşehir, engelli bireylerin sosyal katılımını artırmak için istişare toplantısı düzenledi.

KIRŞEHİR (İHA) – Beyazay Kırşehir Şube Başkanlığı tarafından Hirfanlı Kamp Bölgesi'nde düzenlenen ve Türkiye'nin farklı illerinden şube temsilcilerinin katıldığı istişare toplantısı sona erdi.

Toplantıda engelli bireylerin sosyal hayata katılımının artırılması, erişilebilirlik çalışmaları, eğitim, istihdam ve gönüllülük faaliyetleri başta olmak üzere birçok konu ele alındı. Katılımcılar; yürütülen çalışmaların değerlendirmesini yaparken, gelecek döneme ilişkin hedef ve projeler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Beyazay Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen teşkilat mensuplarıyla verimli bir program gerçekleştirdiklerini belirtti. Göçmen; "Hirfanlı Kamp Bölgesi'nde gerçekleştirdiğimiz Türkiye geneli istişare toplantımızı başarıyla tamamladık. Toplantımızda engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı değerlendirme fırsatı bulduk. Aynı zamanda yeni dönem projelerimizi ve ortak çalışma alanlarımızı istişare ettik. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek daha güçlü çalışmalar ortaya koyacağımıza inanıyoruz" dedi. Toplantının bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Göçmen, programa katılım sağlayan tüm şube başkanlarına, yöneticilere ve gönüllülere teşekkür etti.

İstişare toplantısının sonunda katılımcılar; engelli bireylerin toplumsal yaşama daha etkin katılımını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda ortak irade ortaya koydu. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve değerlendirme oturumlarının ardından sona erdi. Şube temsilcileri, Kırşehir'de; Ahi Evran Külliyesi, Ugur Mumcu Basın Müzesi, Neşet Ertaş Kültür Evi, Japon Bahçesi ve Arkeoloji Müzesi gezilerinde bulundu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Engelli Bireyler İçin İstişare Toplantısı - Son Dakika

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