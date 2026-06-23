Erciyes'te Araştırma Ödül Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erciyes'te Araştırma Ödül Töreni

Erciyes\'te Araştırma Ödül Töreni
23.06.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi, 2025 Yılı Araştırma Performans Ödül Töreni'ni düzenledi. Akademisyenlere belgeleri verildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından '2025 Yılı Araştırma Performans Ödül Töreni' düzenlendi.

Kültür Sitesi'nde düzenlenen törene; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, YÖK Üyesi ve ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga, senato üyeleri, fakülte dekanları, akademisyenler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Araştırma ekosistemini dahada genişletme gayretiyle çalışmalar yürüttüklerini belirterek; "Geleneksel olarak yaptığımız bu programın her daim artarak devam etmesi, üniversitemizin kurumsal yapısı için de bence son derece önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. Ama bizim asıl amacımız bu araştırma ekosistemini nasıl daha da genişletebiliriz. Çünkü burada çekirdek bir Ar -Ge süreçlerinde olan hocalarımızı biz her daim olumlu olarak görüyoruz. Bizim için her araştırmacımız, her akademisyenimiz gözümüzde aynı öneme sahiptir. Onların özlük haklarından tutun da süreçlerde ihtiyaçlar olduğu zaman bir araya gelip konuşabilmek de bizim en temel görevlerimiz arasındadır. Burada amacımız daha çok araştırmacıyı sisteme katabilmektir" dedi. Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız da yaptığı konuşmada Ar- Ge Park araştırma inovasyon kompleksinde tam kapasite çalışmaya devam ettiklerine dikkat çekerek, "Üniversitemizin dinamikleri doğrultusunda iki yeni odak proje de başlatmış bulunuyoruz. Bunlardan biri disiplinler arası araştırma ekosistemini daha da genişletmek ve proje kültürünü yaygınlaştırmak. Diğeri ise ürün odaklı araştırma projeleri" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Ödül töreninde, 2025 yılında çeşitli araştırma projelerinde yüksek performans gösteren akademisyenlere teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Erciyes, Rektör, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erciyes'te Araştırma Ödül Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı CHP'de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü
Sarı alarm verildi Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir Sarı alarm verildi! Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir
Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

17:04
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
16:38
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
16:34
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
16:07
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
15:09
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 il başkanı daha görevden alındı
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 17:19:58. #7.12#
SON DAKİKA: Erciyes'te Araştırma Ödül Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.