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Erciyes Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Erciyes Üniversitesi Mezuniyet Töreni
14.07.2026 12:38
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ERÜ Mühendislik Fakültesi, 2025-2026 döneminde 702 öğrenciyi mezun etti. Törende duygusal anlar yaşandı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı dönem mezunlarını verdi. Program kapsamında 702 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite olarak her zaman üreten bir üniversite olduklarının altını çizdi. Konuşmasında mezun olan öğrencilerin ailelerini kutlayan Rektör Prof. Dr. Altun; "Sizlerin de bugün mezuniyet törenlerinde çocuklarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Ancak biz şunu biliyoruz ki sizin emekleriniz çok daha fazla. Emekleriniz hiçbir zaman azımsanmayacak seviyededir. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık" dedi. Konuşmasında mezun olan öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Altun şunları kaydetti; "Sevgili mezunlarımız, şunu unutmayın. Hayat çok hızlı geçiyor. Zaman çok hızlı geçiyor. Emin olun mezun olduğunuz yıl da hemen geride kalacak. Mutlaka üniversitenize ve Kayseri'ye bir aidiyet duygusu içerisinde olmanız son derece önemlidir."

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner de konuşmasında, ERÜ Mühendislik Fakültesi'nin bu yıl 50'nci yılını kutladığını söyledi. Konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Dekan Prof. Dr. Öner, "Sevgili mezunlarımız, bundan sonraki yolculuğunuzda karşılaşacağınız zorluklar sizleri yıldırmasın. Aksine her engeli yeni bir öğrenme fırsatı olarak görün. Merak eden, araştıran, sorgulayan ve sürekli kendini geliştiren bireyler olmaktan asla vazgeçmeyin. Çünkü gerçek başarı öğrenmenin hiç bitmediği bir yolculuktur" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı dönem birincisi Zeynep İbrahim mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Mezun öğrencilerin mühendislik yemini ettiği tören, diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etkinlik, Erciyes, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erciyes Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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