Erciyes Üniversitesi'nde Diş Hekimliği Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi'nde Diş Hekimliği Mezuniyet Töreni

Erciyes Üniversitesi\'nde Diş Hekimliği Mezuniyet Töreni
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Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2025-2026 döneminde 153 mezun verdi. Törende konuşmalar yapıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 17. dönem mezunlarını verdi. Program kapsamında 153 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Emin Demirbaş, Diş Hekimliği Fakültesi Hastane Başhekimi Prof. Dr. Kerem Kılıç, Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı İlhan Karacalar, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim-öğretim faaliyetleri ile Ar-Ge faaliyetlerinde etkin çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Konuşmasında öğrencilere tavsiyede bulunan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, "Sevgili mezunlarımız, lütfen mezun olduğunuz bu üniversiteyi unutmayın. Bu şehir kadim bir şehirdir. Tarihiyle, kültürüyle, ticari yaşantısıyla çok farklı bir şehirdir. Bu üniversiteye ve bu şehre aidiyet duygularınız hiçbir zaman eksilmesin, kaybolmasın" ifadelerini kullandı.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Emin Demirbaş ise konuşmasında, Diş Hekimliği Fakültesi'nin Türkiye'nin en büyük fakültelerinden birisi olduğunu belirterek, mezunları tebrik etti.

Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı İlhan Karacalar da konuşmasında mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.

Dönem birincisi Betül Mulhan'ın mezuniyet kütüğüne plaket çaktığı tören, Prof. Dr. Ahmet Yağcı'nın mezun öğrencilere Diş Hekimliği yemini ettirmesi, diploma ile plaket takdimi ve öğrencilerin hep birlikte kepleri havaya fırlatmasıyla son buldu.

Kaynak: İHA

Erciyes, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erciyes Üniversitesi'nde Diş Hekimliği Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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