ERÜ Eczacılık Fakültesi'nde Mezuniyet Sevinci - Son Dakika
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ERÜ Eczacılık Fakültesi'nde Mezuniyet Sevinci

ERÜ Eczacılık Fakültesi\'nde Mezuniyet Sevinci
09.07.2026 16:05
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Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde 95 öğrenci mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi'nde 95 öğrenci, mezuniyet sevinci yaşadı.

ERÜ Eczacılık Fakültesi'nde 17. dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Üniversite tanıtım filminin izlenmesinin ardından törende konuşan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, mezun olan öğrencileri tebrik ederek hayatlarında başarılar diledi. Öğrencilere nasihatlerde bulunan Poyrazoğlu; "Mezuniyet törenleri hem öğretim üyelerimiz hem ailelerimiz ebeveynlerimiz hem öğrencilerimiz için akademik hayatın en heyecan verici, en coşkulu, en mutlu günüdür. Zaten bunu biraz önce sevgili genç mesai arkadaşlarım salona girerken annelerimizin, babalarımızın gözlerinin içerisinde canlı bir şekilde görüp şahit olduk. Biz de bu coşkuyu en yoğun biçimde hep birlikte şu anda yaşıyoruz. Bugün yıllar önce büyük umutlarla çıktığınız bir yolculuğun dönüm noktasını kutlamak, yoğun çalışma ile geçen gündüz ve gecelerin, bitmek bilmeyen laboratuvar çalışmalarının, sınav streslerinin, fedakarlıkların, özverinin ödülünü almak üzere buradayız. Bir başarı öyküsünün son satırını yazmak; kendimizle, anne-babamızla, evladımızla, öğrencimizle gurur duymak için buradayız. Tabii ki kolay olmadı. Çok kutsal bir mesleğin eğitimini aldınız. Eczacılık sadece bir meslek değil, aslında aynı zamanda bir yaşam biçimi. Gönlünde olan insana dokunan, hasta olanın şifasına aracılık eden kutsal bir mesleğin icrasını öğrendik hep beraber burada ve bunun için çabaladık. Ama bu kolay olmadı. Bu yolculukta herkesin çok emeği var ve burada bence en büyük teşekkürü hak eden insanlar değerli ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız. Sevgili annelerimiz, sevgili babalarımız; belki biz yorulduğumuzda siz bizden daha çok yoruldunuz. Bizimle beraber çalıştınız, beraber üzüldünüz, beraber güldünüz. Bizden daha çok hayal ettiniz bugünleri. Bizim hayallerimize kendi hayallerinizmiş gibi sarıldınız. Fedakarlıklarınız sayesinde bugün bu mezuniyet törenini, bu coşkuyu hep birlikte yaşıyoruz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Hepinizin ellerine, emeklerine sağlık. İnanın bundan sonra sizleri mahcup etmeyeceğiz. Kıymetli hocalarımız, sevgili akademisyen arkadaşlarım; sizlerle öğrencilerinize yalnızca ders anlatmadınız. Bilgiye nasıl ulaşılacağını, araştırmayı, üretmeyi ve mesleki etik ilkelerini öğrettiniz. Rol model oldunuz. Onlara inandınız, yol gösterdiniz ve bugünlere hazırladınız. Emekleriniz ve öğrettikleriniz hayatları boyunca onlarla birlikte olacak. Hepinizle üniversitem adına gurur duyuyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla tebrik ediyorum. Sevgili genç eczacı arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım; yoğun bir eğitim dönemi geçirdiniz. Birlikte çalıştınız, birlikte heyecanlandınız, birlikte güldünüz, birlikte yoruldunuz. Bazen bir laboratuvar masasının başında, bazen bir sınav salonunun kapısında, bazen de bir fincan kahvenin etrafında hayatınızın en güzel dostluklarını kurdunuz. Belki yarından itibaren farklı şehirlerde, farklı kurumlarda, farklı ülkelerde olacaksınız ama bu dostluklar, bu hatıralar ömür boyu sizinle beraber kalacak. ve gittiğiniz her yerde Erciyes Üniversitesi'ni en güzel şekilde temsil edeceksiniz. Bizlerin gurur kaynağı olacaksınız. Bugün mezun oluyorsunuz ama eğitiminiz bitmiyor. Yaşam boyu öğrenmeye devam edeceksiniz. Çünkü sağlık alanında öğrenmenin sonu yok. Bilim her gün gelişiyor, tedaviler değişiyor, yeni yeni ilaçlar geliştiriliyor. Bu nedenle kendinizi sürekli geliştirmek, yenilemek zorundasınız. Tabiri caizse kendinizi sürekli güncelleyeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Bilimin ışığından hiç ayrılmayacak, etik ve ahlaki ilkelerden asla ödün vermeyeceksiniz. İnsan sağlığı için daima en iyisini yapmaya çalışacaksınız" dedi.

Prof. Dr. Poyrazoğlu'nun açıklamasının ardından fakülte birincisi Hüseyin Yılmaz ve okulu dereceyle bitiren öğrencilere plaketleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törende mezun olan 95 öğrenci, kep atma sevincini yaşadı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Erciyes, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ERÜ Eczacılık Fakültesi'nde Mezuniyet Sevinci - Son Dakika

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