Erzincan'da miniklerin Kur'an sevinci - Son Dakika
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Erzincan'da miniklerin Kur'an sevinci

Erzincan\'da miniklerin Kur\'an sevinci
05.06.2026 13:29  Güncelleme: 13:30
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Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Pir-i Sami 4-6 Yaş Kur'an Kursu tarafından düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim'e Geçme ve Yıl Sonu Kapanış Programı' yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda minik öğrenciler mehter gösterisi, ilahi, semazen ve tiyatro gibi performanslar sergiledi. Öğrencilere başarı belgeleri ve taçları takdim edildi.

Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Pir-i Sami 4-6 Yaş Kur'an Kursu tarafından düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'e Geçme ve Yıl Sonu Kapanış Programı" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Adem Dölek, Erzincan Dini İhtisas Merkezi Müdürü Gökhan Badem, İl Müftü Yardımcıları Semiha Keleş ve Rahmi Elen ile Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un eşi Ürküş Aksun, davetliler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Kur'an-ı Kerim okumaya geçen öğrencileri tebrik ederek ailelerine ve öğreticilerine teşekkür etti. Fakirullahoğlu, çocukların dini ve ahlaki değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yaptı.

Programda öğrenciler tarafından mehter gösterisi, bendir dinletisi, ilahiler, semazen gösterisi, tiyatro ve çeşitli canlandırmalar sahnelendi. Miniklerin sergilediği performanslar izleyicilerden beğeni toplarken, salonda zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı.

Kur'an-ı Kerim okumaya geçen öğrenciler için düzenlenen törende ise öğrencilere başarı belgeleri ve taçları takdim edildi. Aileler, çocuklarının Kur'an ile buluşma sevincine ortak olurken program renkli görüntülere sahne oldu.

Yetkililer, çocukların Kur'an sevgisiyle yetişmesi amacıyla yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, programın hazırlanmasında emeği geçen Kur'an kursu öğreticilerine, kurs personeline ve velilere teşekkür etti. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Etkinlik, Eğitim, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erzincan'da miniklerin Kur'an sevinci - Son Dakika

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