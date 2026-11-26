Erzincan'da Dünya Balıkçılık Günü kapsamında 5 ilçedeki okullarda öğrencilere yönelik sağlıklı beslenme ve balık tüketiminin önemine ilişkin eğitimler düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ilçe müdürlüklerince Çayırlı, Tercan, Üzümlü, Kemah ve Refahiye ilçelerindeki okullarda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere balığın insan sağlığı açısından önemi anlatıldı.

Bu kapsamda Çayırlı 29 Ekim İlköğretim Okulu, Tercan 17 Şubat İlköğretim Okulu, Üzümlü Altınbaşak Şehit Murat Bayram İlk ve Ortaokulu, Kemah Sultan Melik Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Refahiye Nezahat Çeçen Ortaokulunda eğitim programları düzenlendi.

Eğitimlerde balığın dengeli ve sağlıklı beslenmedeki yeri, balık tüketiminin faydaları ve su ürünlerinin beslenme kültüründeki değeri hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Öğrencilerin merak ettikleri soruları da yönelttiği etkinliklerle, çocuklarda sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması, balık tüketiminin teşvik edilmesi ve su ürünlerine yönelik farkındalığın artırılması amaçlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sağlıklı nesiller, bilinçli tüketim ve sürdürülebilir balıkçılık konusunda farkındalık çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.