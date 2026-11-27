Erzincan'da arıcılık sektörünün geliştirilmesi ve üreticilerin bilgi düzeyinin artırılması hedefiyle teknik eğitim programı düzenlendi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitime; Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, Enstitü Müdür Yardımcısı Ahmet Kuvancı, Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi ile arı yetiştiricileri katıldı.

Eğitim kapsamında Erzincan'da arıcıların yaşadığı teknik sorunlar, arı hastalıkları ve zararlıları, koloni sağlığının korunması, arıcılıkta doğru ve bilinçli uygulamaların önemi üzerinde duruldu.

Uzmanlar, üreticilere arı sağlığının korunması, bal verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir arıcılık uygulamaları konusunda bilgi verdi.

Eğitim programı ile arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesine ve üreticilerin bilinçli üretim yapmalarına katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.