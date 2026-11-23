Erzincan'da kadın çiftçilerin tarımsal üretimde farklı ürünlere yönelmesini sağlamak amacıyla "Kuşkonmazla Tanışalım Projesi" kapsamında eğitim kursu açılacak.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenecek "Sebze Fidesi Üretimi Kursu"nda kadın çiftçilere kuşkonmaz yetiştiriciliği ve fide üretim teknikleri hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verilecek.

Ücretsiz olarak düzenlenecek ve tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek kurs için başvurular 23-27 Kasım tarihleri arasında alınacak.

Kursa katılmak isteyen kadın çiftçiler, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurabilecek.

Yetkililer, kuşkonmazın tarımsal üretimde alternatif ürün olarak değerlendirilmesine katkı sunmayı amaçlayan eğitime tüm kadın çiftçileri davet etti.