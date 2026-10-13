Erzincan\'da okul bahçe sorumlusu personele işbaşı ve oryantasyon eğitimi düzenlendi

Erzincan'da okul bahçe sorumlusu personele işbaşı ve oryantasyon eğitimi düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da okul bahçe sorumlusu personele işbaşı, oryantasyon ve farkındalık eğitimi verildi. Milli Eğitim ve Emniyet birimlerinin katkısıyla düzenlenen eğitimle personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesi ve farkındalığının artırılması amaçlandı.
Erzincan'da göreve başlayan okul bahçe sorumlusu personele yönelik işbaşı, oryantasyon ve farkındalık eğitimi düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen eğitim programı, İl Emniyet Müdürlüğü birimleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği biriminin katkılarıyla yapıldı.
Tüm okul bahçe sorumlusu personelin katıldığı eğitimde, görev ve sorumluluklara ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.
Programla personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi, güvenli çalışma süreçlerine ilişkin farkındalıklarının artırılması ve görevlerini daha etkin şekilde yerine getirmelerine katkı sağlanması amaçlandı.
Kaynak: İHA
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