Erzincan Fen Lisesi öğrencileri, Mehmetçiklerle aynı sofrayı paylaştı

Erzincan Fen Lisesi öğrencileri, "Mehmetçik ile Bir Gün" etkinliği kapsamında askeri personel ve gazilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin vatan sevgisi, görev bilinci, disiplin, dayanışma ve fedakarlık gibi değerleri yakından tanımalarının amaçlandığı etkinlikte, Mehmetçiklerin günlük görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi.

Askeri araçları da inceleyen öğrenciler, Mehmetçiklerle sohbet ederek görevleri, vatan ve millet sevgisi ile birlik ve beraberliğin önemi konusunda deneyimleri dinledi.

Etkinlikte öğrenciler, Mehmetçiklerle aynı sofrayı paylaşarak yemek yedi. Samimi ortamda gerçekleştirilen sohbetlerin ardından öğrenciler, Mehmetçiklere teşekkür etti.

"Mehmetçik ile Bir Gün" etkinliğinin, öğrencilerin ülkeye hizmet, sorumluluk, dayanışma ve milli birlik gibi değerleri yakından tanımalarına katkı sağladığı belirtildi.