Erzurum'da Eğitim-Öğretime 1 Gün Ara Verildi - Son Dakika
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Eğitim

Erzurum'da Eğitim-Öğretime 1 Gün Ara Verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 26 Kasım 2024 tarihinde eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

25.11.2024 20:58
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ERZURUM'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Kasım Pazartesi günü eğitim- öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde görülen olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım 2024 Salı günü; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır." denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Erzurum'da Eğitim-Öğretime 1 Gün Ara Verildi - Son Dakika

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