Erzurum\'da kadınlar 2025\'te muhtemel eğitim süresinde erkekleri 0,07 yıl farkla geçti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun muhtemel eğitim süresi verilerine göre Erzurum'da ilkokuldan yükseköğretime kadar olan eğitim süresinde kadınlar, 2025 yılında erkekleri geride bıraktı; 2018'de erkekler lehine 2,26 yıl olan fark, 2025'te kadınlar lehine 0,07 yıla döndü.

Erzurum'da ilkokul-yükseköğretim (ISCED 1-8) düzeyinde muhtemel eğitim süresi 2018 yılında toplam 18,77 yıl olarak gerçekleşti. Aynı yıl erkeklerde 19,88 yıl, kadınlarda ise 17,62 yıl olan muhtemel eğitim süresinde erkekler lehine yaklaşık 2,26 yıllık fark oluştu. Toplam süre 2019'da 18,94 yıla, 2020'de ise 19,29 yıla yükseldi. 2020 yılında erkeklerde 20,34 yıl, kadınlarda 18,21 yıl olarak kaydedilen değerler arasındaki fark bu dönemde de devam etti. 2021 yılında toplam 18,99 yıla gerileyen muhtemel eğitim süresi, 2022'de 18,62 yıl, 2023'te 18,19 yıl, 2024'te 17,77 yıl oldu. 2025 yılında ise toplam muhtemel eğitim süresi 17,31 yıla geriledi. Cinsiyet bazında ise erkeklerde 17,27 yıl, kadınlarda 17,34 yıl olarak kaydedildi. Böylece yıllar içerisinde daralan cinsiyet farkı 2025'te kadınlar lehine 0,07 yıla dönmüş oldu.

İlkokul-ortaöğretimde süre 11,87 yıl

İlkokul-ortaöğretim (ISCED 1-3) düzeyinde Erzurum'da muhtemel eğitim süresi 2018'de 12,21 yıl olarak kaydedildi. Bu değer 2019'da 12,25 yıla, 2020'de 12,49 yıla yükseldi. 2021'de 12,37 yıla gerileyen süre, 2022'de 12,85 yıla çıktı. Muhtemel eğitim süresi 2023'te 12,13 yıl, 2024'te 11,81 yıl olarak gerçekleşirken, 2025 yılında 11,87 yıla yükseldi. 2025'te erkeklerde 11,89 yıl, kadınlarda ise 11,85 yıl olan değerler birbirine oldukça yakın seyretti.

Okul öncesinde 2020'deki düşüşün ardından yükseliş

Okul öncesi eğitim (ISCED 0) düzeyinde muhtemel eğitim süresi 2018'de 0,99 yıl, 2019'da 0,97 yıl olarak gerçekleşti. 2020 yılında ise süre 0,53 yıla geriledi. 2021 yılında 1,39 yıla yükselen değer, 2022'de 1,52 yıla ulaştı. Okul öncesi eğitimde muhtemel eğitim süresi 2023'te 1,41 yıl, 2024'te 1,27 yıl olarak kaydedilirken, 2025'te 1,31 yıla yükseldi. 2025 yılı verilerinde erkeklerde 1,32 yıl, kadınlarda ise 1,30 yıl olan süreler birbirine yakın gerçekleşti.

Cinsiyet eşitliği endeksi 1'in üzerine çıktı

Muhtemel eğitim süresine göre cinsiyet eşitliği endeksinde de yıllar içerisinde değişim görüldü. Okul öncesi eğitimde endeks 2018'de 0,99 iken 2019 ve 2020 yıllarında 0,96 seviyesinde gerçekleşti. Sonraki yıllarda yükselen endeks 2023'te 1,01'e ulaşırken, 2025'te 0,98 olarak kaydedildi. İlkokul-ortaöğretim düzeyinde cinsiyet eşitliği endeksi 2018-2022 döneminde 0,96 ile 0,98 arasında seyretti. Endeks 2023'te 1,004'e yükselirken, 2025 yılında 0,996 seviyesinde gerçekleşti. İlkokul-yükseköğretim düzeyinde ise 2018'de 0,89 olan cinsiyet eşitliği endeksi yıllar içerisinde yükseldi. 2023'te 0,98, 2024'te 0,99 seviyesine yaklaşan endeks, 2025 yılında 1,004 olarak kaydedildi. Böylece bu eğitim kademesinde kadınların muhtemel eğitim süresi erkeklerin üzerine çıktı.