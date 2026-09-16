Eskişehir\'de AB ve Ufuk Avrupa projeleri için bilgilendirme etkinliği yapıldı

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve ATAP A.Ş. iş birliğinde "AB Programları ve Ufuk Avrupa Projeleri Bilgilendirme Günü ve Tecrübe Paylaşımı Etkinliği" Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde gerçekleştirildi.

ATAP A.Ş. ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe ATAP A.Ş. Genel Müdürü Duygu Yalnızoğlu, TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktası Temsilcisi Burcu Bahar Göğüş Doğan, Anadolu Üniversitesi ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Yöneticisi ve Information Multipliers System (IMS) Club Temsilcisi Öğr. Gör. Dr. Rabia Taş, Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Ayar, ATAP A.Ş.'den İpek Aslı Tiryaki ile sanayiciler, akademisyenler ve girişimciler katılım gösterdi.

ATAP A.Ş. Genel Müdürü Duygu Yalnızoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan programın ilk bölümünde TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktası Temsilcisi Burcu Bahar Göğüş Doğan, Ufuk Avrupa Programının 2027 dönemi çağrıları ve FP10 sürecine ilişkin güncel bilgileri katılımcılarla paylaştı.

IMS Club oturumunda uluslararası proje süreçleri ele alındı

Program kapsamında gerçekleştirilen ve Burcu Bahar Göğüş Doğan'ın moderatörlüğünü üstlendiği IMS Club oturumunda, Ufuk Avrupa Programı kapsamında bilgi çoğaltıcılarının rolü, araştırmacıların doğru çağrılara yönlendirilmesi, uluslararası ağlara erişim ve konsorsiyum geliştirme yöntemleri ile TÜBİTAK tarafından sunulan koordinatörlük ve ikili iş birliği destekleri ele alındı.

Öğr. Gör. Dr. Taş proje geliştirme deneyimlerini aktardı

Anadolu Üniversitesi adına panelde yer alan Öğr. Gör. Dr. Rabia Taş, Üniversitemizin ulusal ve uluslararası proje geliştirme deneyimlerinden hareketle proje hazırlayan araştırmacı ve girişimcilere yönelik önerilerini paylaştı. Katılımcıların proje geliştirme, ortaklık oluşturma ve başvuru süreçlerine ilişkin sorularını yanıtlayan panelistler, Ufuk Avrupa projelerinde uluslararası ağların etkin kullanımına ilişkin deneyimlerini aktardı.

Proje yürütme deneyimleri paylaşıldı

Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde gerçekleştirilen "Pre/Post Award Tecrübe Paylaşımı" panelinde MAPIT, SENSORHUB, AI4GTECH ve IPA projelerinde görev alan proje yürütücüleri çağrı araştırma, proje hazırlama ve yürütme süreçlerinde edindikleri saha deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Program kapsamında ayrıca PA-YE AI AB Projeleri Eşleşme Yapay Zeka aracının tanıtımı gerçekleştirildi.

Etkinlik, proje yürütücülerinin deneyim paylaşımı ve katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.