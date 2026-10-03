Eskişehir'de arıcılara orman yangını eğitimi ve katılım belgesi zorunlu oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de arıcılara orman yangını eğitimi ve katılım belgesi zorunlu oldu

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Eskişehir\'de arıcılara orman yangını eğitimi ve katılım belgesi zorunlu oldu
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Eskişehir'de arıcılara orman yangınlarını önleme eğitimi verildi. Yeni düzenlemeyle devlet ormanlarında arı konaklatmak isteyenlerin eğitimi tamamlayıp katılım belgesi alması zorunlu oldu; belgesizler 1. ve 2. derece yangın hassasiyetli alanlarda sezon boyunca konaklayamayacak.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Eskişehir İl Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle arıcılara yönelik kapsamlı bir "Orman Yangınlarını Önleme ve Farkındalık Eğitim Semineri" düzenlendi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün yeni mevzuatı doğrultusunda harekete geçen Eskişehir İl Arı Yetiştiricileri Birliği, üreticilerin mağduriyet yaşamasını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla geniş katılımlı bir eğitim semineri gerçekleştirdi. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, devlet ormanlarında arı konaklatmak isteyen yetiştiricilerin orman idaresi tarafından verilen eğitimi tamamlaması ve kurumsal kimliğe uygun "Katılım Belgesi" alması zorunlu hale getirildi. Eğitimi almayan arıcılara, yangın hassasiyeti 1. ve 2. derece olan işletme müdürlükleri sınırları içerisinde yangın sezonu süresince izin verilmeyecek.

"Gönüllülük esasından zorunluluğa geçildi"

Seminer sonunda değerlendirmelerde bulunan Eskişehir İl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Aşçı, "Bugün burada arıcılarımızın yangın eğitimleriyle ilgili toplandık. Bakanlığımızın bu sene yürürlüğe koyduğu yeni bir uygulama var. Orman alanlarında konaklayan arıcılarımızın mutlaka bir yangın eğitiminden geçmesi ve sertifikalandırılması gerekiyor. Bu durum bizim açımızdan son derece önemli. Geçen sene esasında bunu gönüllülük esasında yapalım demiştik ancak yangın sezonu başladığında, maalesef Seyitgazi yangınında 10 şehidimiz oldu ve bu eğitimi gerçekleştirmemiz mümkün olmadı. Bu sene bakanlığın zorunluluk getirmesi bizler için bir fırsat ve güzellik oldu. Arıcılarımızla birlikte çok geniş bir katılımla bu eğitimi sürdürüyoruz" dedi.

"Arı olmazsa ekosistem bozulur"

Arıcılar ile orman ekosistemi arasındaki vazgeçilmez bağı da vurgulayan Aşçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ormanlar arıcılarımız için çok kritik bir yere sahip. Biz arıcılar olarak kendimizi artık ormanın bir sahibi olarak görüyoruz. Çünkü arı, ekosistemin ayrılmaz bir parçasıdır. Arı olmazsa ekosistem bozulur; aynı şekilde tarımsal arazilerde ürünlerin yetiştirilmesi de mümkün kalmaz. O anlamda arı doğa için ne kadar önemliyse, orman da arıcılar için o kadar önemlidir. Biz ormandan besleniyoruz, orman da arıcılarımızın götürdüğü arılardan besleniyor. Bu güzel ilişkiyi inşallah hiçbir yangın yaşamadan, güzellikler içerisinde ve ekosisteme çok daha fazla katkı sunarak devam ettireceğimize inanıyorum."

Seminer kapsamında eğitimi tamamlayan arıcılara verilerecek katılım belgeleri, yeni sezonda ormanlık alanlardaki konaklama izin başvurularında resmi evrak olarak talep edilecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de arıcılara orman yangını eğitimi ve katılım belgesi zorunlu oldu - Son Dakika
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