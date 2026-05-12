Eskişehir\'de Engelliler Haftası Etkinliği

12.05.2026 09:48
Özel öğrenciler ve üniversite öğrencileri, Engelliler Haftasında anlamlı bir etkinlikte buluştu.

Eskişehir'de özel öğrenciler, Anadolu Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi öğrencileri bir araya gelerek Engelliler Haftasında anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Engelliler Haftası kapsamında Eskişehir'de anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen programda, özel öğrenciler, Anadolu Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi öğrencileri bir araya gelerek kuşaklar arası dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi. 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, sergiledikleri Sirtaki performansıyla büyük beğeni topladı. Özel öğrenciler, kendi hazırladıkları yöresel danslar ve müziklerle izleyenlere duygusal ve eğlenceli anlar yaşattı. Anadolu Üniversitesi öğrencileri, Tazelenme Üniversitesi sakinleri ve özel öğrenciler birlikte boyama etkinliği yaparak "engelsiz" bir dayanışma portresi çizdi. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafları ve karşılıklı sevgi gösterileriyle sona erdi.

"Bugün boyama yaptık"

Down sendromlu 16 yaşındaki Rümeysa Bünü, "Bugün çok güzeldi, çok eğlendim. Okulumuza normalde etkinlikler yapıp ders çalışıyoruz. Bugün boyama yaptık, pilav aldım. bugün biraz dinlendim, babamla biraz konuştum" dedi.

"Sanatın birleştirici gücüyle bir araya geldik"

Etkinlik hakkında konuşan Anadolu Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi Müdürü ve 60+ Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü Kurucu Koordinatörü Doç. Dr. Emre Birinci, üç kuşağı buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sanatın birleştirici gücüyle kuşakları buluşturmak istedik. Umarım herkes için farkındalık dolu ve keyifli bir gün olmuştur." dedi.

Hayır Çarşısı'na yoğun ilgi

Etkinlik kapsamında özel öğrencilerin el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği bir "Hayır Çarşısı" da kuruldu. Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Fatma Gökkaya, bu tür buluşmaların manevi boyutuna dikkat çekerek, "Öğrencilerimizin özel durumlarından dolayı bizdeki yerleri çok farklı. Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin sevgi dolu yaklaşımı çocuklarımıza çok iyi geliyor. Ayrıca öğrencilerimizin ürünlerini sattığı Hayır Çarşısı'ndan elde edilen gelir, okulumuza katkı sağlıyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

