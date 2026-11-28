Eskişehir İl Müftülüğü, hafızlık eğitiminde motivasyonun artırılması ve eğitim süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla bir seminer düzenledi.

Diyanet Gençlik ve Aile Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, hafızlık Kur'an kurslarında görev yapan kadın ve erkek Kur'an kursu öğreticileri katıldı. Seminere İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, Şube Müdürleri Cemil Pamuk ve İsmail Dağ ile PDR Öğretmeni Selda Çelik konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda hafızlık eğitiminde motivasyon, öğrenci-öğretici iletişimi ve eğitim sürecinde karşılaşılan hususlar ele alındı. Katılımcıların görüşlerinin dinlenmesinin ardından hediye takdimi ve ikramla seminer sona erdi.