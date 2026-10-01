Eskişehir\'de öğretmenlere Harezmi Eğitim Modeli hizmet içi eğitimi verildi

Eskişehir'de Harezmi Eğitim Modeli kapsamında 'Öğretmen Eğitimi Hizmet İçi Eğitim Programı' düzenlendi.

Yavuz Selim İlkokulu'nda yapılan eğitim programında öğretmenlere disiplinler arası öğrenme, problem çözme, iş birliği, yenilikçi ve eleştirel düşünme, teknoloji kullanımı ve proje geliştirme süreçlerine yönelik bilgi ve uygulamalar sunuldu. Gerçekleştirilen uygulamalar ve grup çalışmalarıyla öğretmenlerin farklı disiplinlerden bakış açılarını bir araya getirerek gerçek yaşam problemlerine yönelik çözüm önerileri geliştirmeleri ve Harezmi Eğitim Modelini eğitim ortamlarına etkin şekilde yansıtmaları amaçlandı. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayan eğitim programı, yenilikçi, üretken ve iş birliğine dayalı öğrenme süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik önemli çalışmalarla tamamlandı.